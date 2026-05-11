Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

11.05.2026 19:37

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Evropska unija, da se dosljedno pridržava svoje pravne tekovine i svojih proklamovanih principa, nikada ne bi podržala da zakone u nekoj tuđoj zemlji donosi stranac za kojeg nikada nije glasao nijedan glasač u toj zemlji, naglasila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Dejtonskim sporazumom nikada nije predviđena mogućnost da neki stranac to radi, kao što nije predviđeno postojanje ni Savjeta za implementaciju mira, a pogotovo ne primjena tako odvratnih tzv. "bonskih ovlaštenja" - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.

Ona je istakla da od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije, a ne da zagovaraju nastavak kolonijalne uprave.

- A, da ne pominjem kako bi normalno i logično bilo da Evropljani kažu da unilateralno nametnuti zakoni, koji su zaobišli parlamentarnu proceduru, ne predstavljaju dio pravnog sistema države koja pretenduje da se zove demokratskom. Nažalost, nismo to čuli od Evropljana.

Odlazak Kristijana Šmita je važan, ali sam vrlo skeptična da bi Evropljani to znali prevesti u svoju korist. U svakom slučaju, dobro je da su ga neki natjerali da ode, ali nedovoljno za liječenje bolesnog ambijenta kojeg su on i njemu slični napravili u BiH - istakla je Cvijanovićeva.

