Stanivuković čeka SDS da se "urazumi"

ATV
11.05.2026 19:26

2
Станивуковић чека СДС да се "уразуми"
Pokret Sigurna Srpska danas, 11. maja nije potvrdio kandidaturu Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske. Današnjim izlaganjem lider PSS-a je upakovano poručio da čeka SDS da se urazumi.

"Glavni odbor PSS potvrđuje svoje strateško opredjeljenje da je jedinstvo opozicije jedini način da se promijeni vlast. Svaka podjela i optuživanje šteti tome da završimo sa erom jednog režima koji traje dvije decenije. Apelujemo na sve političke aktere koji žele da budu dio promjena je imperativ jedinstvo. Apsolutno smo kao Glavni odbor koji broji preko 500 članova, plus naši savjeti i stručni ljudi, a čine dio pokreta PSS, jeste da je Glavni odbor razmatrao i usvojio sporazum SDS-a. PSS i SDS zajedno treba da definišu način kako da izađemo na predstojeće izbore. Zadovoljan sam da smo ovdje definisali da je ovaj sporazum dobio jednoglasnu podršku. Što se tiče kandidata, treba da se diskutuje", rekao je Stanivuković.

On poručuje da to treba da bude demokratska diskusija, ali da ima rok trajanja.

"Mnogi odbori i članovi su vršili pozitivan pritisak shvatajući da ja imam najveću podršku u narodu. Danas je bilo diskusija da mi ozvaničimo kandidaturu. Da kažemo da sam ja kandidat za predsjednika. Dao sam hiljadu razloga zašto je važno još malo razmisliti o tome. Svako jednostrano nametanje može da šteti našem dogovoru. Odgovorno sam tražio i rekao sam uvaženim članovima, ako su mi dali podršku, da vjeruju da nastavim pregovore sa SDS-om", rekao je Stanivuković.

Indirektno, Stanivuković je adresirao brojne kritike na račun funkcionera SDS-a koji su u proteklom periodu javno isticali da Branko Blanuša ne smije da odustane od kandidature.

Komentari (2)
