Logo
Large banner

Cvijanović: Vojska Republik Srpske u najtežim trenucima bila ključni stub odbrane i opstanka Republike

11.05.2026 18:38

Komentari:

0
Жељка Цвијановић
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske i Dan Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka komandantu puka, brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka.

- Na ovaj veliki dan, s posebnim poštovanjem i ponosom prisjećamo se časnog i slavnog puta Vojske Republike Srpske, koja je u najtežim vremenima bila ključni stub odbrane i opstanka Republike Srpske i srpskog naroda i svih onih koji su na tom putu položili živote i dali dijelove tijela - istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da njihova žrtva, hrabrost i patriotizam trajno su utkane u istoriju i kolektivno pamćenje našeg naroda.

- S ponosom obilježavamo ovaj značajan datum, simbol slobode, jedinstva i odlučnosti našeg naroda da sačuva svoju Republiku, uz trajnu obavezu da je čuvamo, jačamo i gradimo za buduće generacije. Posebnu važnost ima njegovanje tradicije Vojske Republike Srpske kroz Treći pješadijski (Republika Srpska) puk, koji dostojanstveno baštini njeno nasljeđe, čuva identitet, čast i vrijednosti na kojima je Republika Srpska nastala i opstala. Srećan vam 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske! - navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Podijeli:

Tag :

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

Republika Srpska

PSS tjera Blanušu da odustane: Vrh Pokreta predlaže Stanivukovića za kandidata

2 h

22
Бијела кућа Кремљ и застава Републике Српске

Republika Srpska

Od sankcija do Kremlja i Bijele kuće: Kako je Srpska postala sagovornik u najvažnijim centrima odlučivanja

2 h

13
Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Republika Srpska

Petrović: 20 godina gubimo ujedinjeni, kucnuo je čas da idemo razjedinjeni

5 h

9
Додик: Сорека, вријеме је за Pizzu Responsabilitа

Republika Srpska

Dodik: Soreka, vrijeme je za Pizzu Responsabilita

5 h

6

  • Najnovije

19

53

"Saradnja sa Rusijom nacionalni prioritet"

19

43

Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

19

41

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

19

37

Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

19

26

Stanivuković čeka SDS da se "urazumi"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner