Cvijanović: Vojska Republik Srpske u najtežim trenucima bila ključni stub odbrane i opstanka Republike

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske i Dan Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka komandantu puka, brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka.

- Na ovaj veliki dan, s posebnim poštovanjem i ponosom prisjećamo se časnog i slavnog puta Vojske Republike Srpske, koja je u najtežim vremenima bila ključni stub odbrane i opstanka Republike Srpske i srpskog naroda i svih onih koji su na tom putu položili živote i dali dijelove tijela - istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da njihova žrtva, hrabrost i patriotizam trajno su utkane u istoriju i kolektivno pamćenje našeg naroda.

- S ponosom obilježavamo ovaj značajan datum, simbol slobode, jedinstva i odlučnosti našeg naroda da sačuva svoju Republiku, uz trajnu obavezu da je čuvamo, jačamo i gradimo za buduće generacije. Posebnu važnost ima njegovanje tradicije Vojske Republike Srpske kroz Treći pješadijski (Republika Srpska) puk, koji dostojanstveno baštini njeno nasljeđe, čuva identitet, čast i vrijednosti na kojima je Republika Srpska nastala i opstala. Srećan vam 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske! - navela je Cvijanovićeva u čestitki.