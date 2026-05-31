Preminuo Nedim Livnjak, jedan od braće koju je teško ranio Almer Inajetović

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminuo je Nedim Livnjak, muškarac koji je 24. aprila teško ranjen u pucnjavi u sarajevskom naselju Sedrenik, saznaje portal “Avaza”.

Podsjećamo, u pucnjavi je ranjen i njegov brat Nihad Livnjak, dok je napadač bio Almer Inajetović , koji je zajedno sa još dvije osobe uhapšen nekoliko dana nakon pucnjave.

Hronika U braću ispalio više metaka: Inajetoviću i pomagaču predložen pritvor

Nedim Livnjak je u pucnjavi zadobio teške tjelesne povrede i više od mjesec dana se nalazio na liječenju i borbi za život na KCUS-u. Uprkos naporima ljekara, preminuo je od posljedica ranjavanja.

Njegov brat Nihad prošao je s lakšim povredama i oporavlja se.

(Avaz)