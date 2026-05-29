Težak sudar na putu Klašnice - Prnjavor, obustavljen saobraćaj

Удес на путу Клашнице - Прњавор
Foto: Društvene mreže

Zbog teškog sudara u mjestu Puraći, na magistralnom putu Klašnice – Prnjavor, obustavljen je saobraćaj na ovoj dionici puta.

Potvrđeno je to iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

"Policijski uviđaj je u toku", saopštili su oni.

Kako javljaju vozači, u sudaru su učestvovali putničko vozilo i kamion.

"Koristite auto-put, magistrala je potpuno blokirana", navode vozači", prenose "Nezavisne".

