Poznato stanje braće ranjene u restoranu u BiH

Policijska uprava Stari Grad obaviještena je sinoć oko 19.25 da je u bašti ugostiteljskog objekta, ulica Sedrenik došlo do upotrebe vatrenog oružja.
Tom prilikom dvije osobe su povrijeđene.
Kako je jutros saopšteno iz Operativnog centra MUP KS, osoba N.L. (1986) je na KCUS konstatovana teška tjelesna povreda, dok je osobi N.L. (1978) konstatovala laka tjelesna povreda.
"Obaviješten je tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Ubistvo u pokušaju (člana 166/28.KZFBiH), a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije, Odjeljenje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine nastavljaju rad na pronalasku počinioca, te rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela", saopšteno je iz MUP KS.
Kako je pisao Avaz u toku je potraga za Almerom Inajetovićem koji je ranio braću Nihad i Nedim Livnjak u bašti restorana.
