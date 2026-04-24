Otkriven identitet stradalog: Oglasila se policija o tragediji kod Prijedora

Vozač mopeda poginuo je u tragičnoj nesreći koja se u petak naveče dogodila u mjestu Kamičani kod Prijedora. O tragediji se oglasila policija nakon uviđaja.

Policijska uprava Prijedor potvrdila je da je u nesreći smrtno stradao Prijedorčanin I.S. koji se sudario s traktorom.

Svijet Crni epilog nesreće: Izvučen automobil iz Dunava, vozaču nije bilo spasa

Kako su naveli iz policije, za volanom traktora bio je njegov sugrađanin S.S..

"Policijskoj upravi Prijedor danas oko 17,25 časova prijavljeno je da se na lokalnom putu u mjestu Kamičani u Prijedoru dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo povrede opasne po život", potvrdili su iz PU Prijedor.

Upućen je i apel svim vozačima nakon najnovije tragedije.

Hronika Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju saobraćajna pravila i propise, jer odgovornim ponašanjem doprinosimo svojoj bezbjednosti i bezbjednosti svih drugih učesnika", poručila je prijedorska policija.