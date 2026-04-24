Oglasilo se Tužilaštvo o uhapšenom advokatu Bobanu Saviću

Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala predložilo je određivanje pritvora za Bobana Savića, advokata uhapšenog u akciji "Šešir".

Podsjećamo, Savić je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo Trgovina uticajem.

"Na osnovu do sada pribavljenih dokaza, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni B.S. počinio krivično djelo Trgovina uticajem na način da je u vremenskom periodu od početka aprila do 22. aprila 2026. godine na području Teslića i Doboja, kao branilac po službenoj dužnosti optuženog M.S, od svog branjenika i njegovog oca A.S zahtijevao novac u ukupnom iznosu od 60.000 KM da, koristeći svoj društveni položaj ili pretpostavljeni uticaj kojeg ima kao advokat, posreduje kod vještaka neuropsihijatra, koji postupa po Naredbi okružnog suda u Doboju za vještačenje procesne sposobnosti optuženog, da vještak sačini nalaz i mišljenje da optuženi nije procesno sposoban za učestvovanje u navedenom krivičnom postupku, kako bi iznos od 40.000 KM mogao dati vještaku, dok bi ostatak novca od 20.000 KM zadržao za sebe, pa je po prethodnom dogovoru od A.S. da mu novac preda u ratama, dana 19.04.2026. godine primio dio traženog novca u iznosu od 5.000 KM, dok je 22.04.2026. primio drugi dio traženog novca u iznosu od 10.000 KM, nakon čega je lišen slobode od strane policijskih službenika", navelo je Tužilaštvo.

Pritvor je zatražen zbog osnovane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke koji još nisu saslušani u ovoj fazi istrage, a čiji su iskazi od važnosti za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Akcija "Šešir"

Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u srijedu u okviru akcije "Šešir" nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbijedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako saznaje ATV Savićevo hapšenje je uslijedilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo dio traženog novca.

O akciji ”Šešir” ranije se oglasila PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

Pretresena kancelarija Savićevog brata Konstantina

Isti dan, policija u Tesliću izvršila je pretrese kancelarije Savićevog brata Konstantina.

Na mjestu događaja bilo je više pripadnika policije koji su pretresali lokaciju.

Ko je Konstantin Savić?

Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

Svojevremeno je i sam bio pod istragom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju.

Po toj optužnici je oslobođen optužbe.