Teška nesreća u BiH, ima stradalih i povrijeđenih

Autor:ATV
Komentari:0
Na magistralnom putu M16, na dionici Jajce – Travnik, u mjestu Vinac, danas, 24. aprila se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.
Prema potvrđenim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo.
Tom prilikom smrtno je stradala ženska osoba, dok je muškarac zadobio teže tjelesne povrede te je prevezen u Opštu bolnicu Jajce, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.
Savjeti
Kako saznaje portal "Jajce Onlajn", riječ je o državljanima Holandije.
Na mjestu nesreće u toku je uviđaj koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Jajce, a više informacija o okolnostima ove tragedije biće poznato nakon završetka istrage.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
37
17
33
17
32
17
22
17
08
Trenutno na programu