Teška nesreća u BiH, ima stradalih i povrijeđenih

Na magistralnom putu M16, na dionici Jajce – Travnik, u mjestu Vinac, danas, 24. aprila se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.

Prema potvrđenim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo.

Tom prilikom smrtno je stradala ženska osoba, dok je muškarac zadobio teže tjelesne povrede te je prevezen u Opštu bolnicu Jajce, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

Savjeti Da li se Đurđevdan ove godine slavi mrsno ili posno?

Kako saznaje portal "Jajce Onlajn", riječ je o državljanima Holandije.

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Jajce, a više informacija o okolnostima ove tragedije biće poznato nakon završetka istrage.