”Znaš li ko sam ja, popićeš metak!”: Potvrđena optužnica protiv Jovića

Autor:

Ognjen Matavulj
24.04.2026 14:27

Komentari: 5

5
”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића
Foto: ATV

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Mihajla Jovića (22) i njegovog oca Radoslava Raće Jovića (49) zbog napada na policijskog inspektora i policajce u banjalučkom naselju Starčevica.

Mihajo je optužen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, a Radoslav za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ugrožavanje sigurnosti.

”Jesi lud? Šta se praviš pametan, šta se miješaš”

U optužnici, koju je objavilo OJT Banjaluka, navodi se da je Mihajlo 30. avgusta prošle godine na parkingu zgrade u Bulevaru Stepe Stepanovića u vršenju službene dužnosti spriječio policijske službenike S. Š., N. R., N. S. i G. K.

Пуцњава на Старчевици 2

Pojašnjava se da je S.Š. zadržao maloljetnika koji je metalnom šipkom udario u staklo automobila ”audi” i to tako što je izvadio službeni pištolj i izdao mu naređenje: ”Policija, stani, lezi dole!”. Kada je S.Š. krenuo da uhapsi maloljetnika Mihajlo mu se obratio riječima: ”Jesi lud? Šta se praviš pametan, šta se miješaš?”. Inspektor mu je izdao naređenje riječima: ”Policija, odbij”, ali je Mihajlo nastavio da se kreće prema njemu.

”Sad ćeš vidjeti, od metka ću te svojim tijelom spašavati”

”Rekao mu je: ”Šta se praviš pametan. Znaš li ko sam ja? Ja sam Mihajlo Jović, popićeš metak, dijete ti je u autu. To je moj auto, moje žene auto”. Maloljetniku je rekao da bježi, što je on i učinio. Inspektoru je potom rekao: ”Uperio su pištolj u maloljetnika. Sad ćeš vidjeti ja ću te od metka svojim tijelom spašavati”, nakon čega je telefonom pozvao nepoznatu osobu i rekao: ”Doći ovamo, uperio je pištolj u mene”, navodi se u optužnici.

Радослав Јовић

Pojašnjava se da je potom na mjestu događaja stigao Radoslav Jović koji je napao inspektora govoreći mu: ”U koga ti uperaš pištolj”, udarivši ga u testise.

Inspektora udarali pendrekom, rukama i nogama

”Oštećeni S.Š. je od udarca pao na koljena, da bi ga Radoslav rukom udario u desni rebarni luk i glavu. Nakon toga je Mihajlo spriječio policajce N. R. i N. S. u hapšenju tako što je N.T. udario laktom u desno oko. Prilikom daljih pokušaja hapšenja udario je policajca N.S. pesnicom u predjelu vrata. Zatim je prišao policajcu G.K. i šakom ga nekoliko puta udario po glavi i tijelu”, navodi se u optužnici.

Михајло Јовић

Dodaje se da je potom Radoslav prišao G.K. prijeteći mu riječima: ”Ubiću te, nek ti kaže T. koliko sam ih do sada, a ti si sljedeći”, što je kod policajca izazvalo strah za vlastiti život i bezbjednost.

”Potom je Mihajlo prišao S.Š. i poprskao ga biber sprejom po očima, te mu rukama i nogama zadao nekoliko udaraca u glavu i tijelu. Prišao mu je i Radoslav i pendrekom i nogama mu zadao nekoliko udaraca u tijelo”, opisano je u optužniici.

Полиција пред судом

