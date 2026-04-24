Akcija ”Oganj”: Uhapšen osumnjičeni za paljevinu vozila zamjenika gradonačelnika Brčkog

Brčanska policija uhapsila je tri osobe u nastavku akcije ”Oganj”, usmjerene na rasvjetljavanje paljevine automobila po Brčkom među kojima je i ”reno kaptur” vlasništvo supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića.

Kako navode u policiji uhapšeni su tri osobe iz Brčkog stare 29, 36 i 29 godina, te je dokumentovano više krivičnih djela. Upravo je jedan od njih osumnjičen kao direktni izvršilac paljevine Domićevog vozila.

Oduzeti droga i oružje

”Tokom pretresa stambenih objekata i vozila koje koriste tri osumnjičena pronađene su i privremeno oduzete određene količine materija nalik kokainu, spidu i marihuani. Zatim sjemenke indijske konoplje, precizne vage, fantomka, automotaska puška M70 sa okvirom i municijom, pištolj kalibra 7,62mm i pištolj ”CZ” sa izbrisanim serijskim brojem i municijom”, saopštila je policija Brčko distrikta.

Hronika Akcija ”Oganj”: Rasvijetljene paljevine dva vozila, u toku pretresi

Dodaju da se trojici osumnjičenih na teret stavlja da su počinili krivična djela oštećenje tuđe stvari, izazivanje opšte opasnosti, učestvovanje u grupi ljudi koja počini krivično djelo, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, neovlaštena proizvodnja i promet drogom, kao i krivično djelo neovlaštena nabavka, držanje oružja ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje.

Zapaljeni ”kaptur” i ”skala”

”Oštećene tuđe stvari se odnosi na događaj od 12. marta kada je u naselju Eš zapaljen ”reno keptur” (vozilo supruge Ante Domića, op.a.). Izazivanje opšte opasnosti odnosi se na paljevinu ”škode skale” (vlasništvo poliklinke Pajić, op.a.) od 6. marta u ulici Marina Držića kada su oštećena još dva vozila”, navode u policiji.

Istraga se nastavlja

Dodaju da će trojica osumnjičenih Brčaka biti predati u nadležnost tužilaštva i protiv njih će biti podnesen prijedlog za određivanje pritvora.

”Policija Brčko distrikta pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta intenzivno nastavlja dalje istražne aktivnosti, o čemu će javnost biti pravovremeno upoznata”, navode u policiji.

U akciji ”Oganj” prethodno su rasvijetljene dvije paljevine vozila u Brčkom iz 2025. godine, zbog čega su uhapšene dvije osobe.