Ljekarima 17 i po godina zatvora za smrt Džene Gadžun

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je nepravosnažnu presudu u slučaju smrti Džene Gadžun (2) i osudio ljekare Suada Rožajca, Ninu Jovanoviću i Jasminu Halimić na ukupno 17 godina i šest mjeseci zatvora.

Prvooptuženi Rožajac je oglašen krivim za krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje i osuđen je na 10 godina zatvora. Njemu je izrečena i mjera zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od osam godina.

Drugooptužena Nina Jovanović osuđena je na četiri i po godine zatvora i šetogodišnju zabranu vršenja ljekarskog poziva i funkcije.

Trećeoptužena Jasmina Halimić osuđena je na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja i izrečena joj je trogodišnja zabrana vršenja ljekarske funkcije.

Kako piše Kliks optužnica je podignuta u junu 2023. godine, a iste godine je počelo i suđenje. Proces je trajao skoro tri godine.

Slučaj djevojčice Džene Gadžun potresao je javnost u novembru 2021. godine kada je preminula nakon operacije očnog kapka. Tužilaštvo je tokom suđenja i iznošenja završnih riječi tvrdilo da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti đevojčice.

S druge strane, odbrana je negirala krivicu. Zatražili su i oslobađajuće presude. Advokat prvooptuženog Suada Rožajca, Alen Nakić, na samom početku iznošenja završnih riječi kazao je da u ovom postupku nisu osigurana prava na pravičan postupak.

Podsjećamo, djevojčica iz Kaknja Džena Gadžun u novembru 2021. godine operisana je u privatnoj klinici "Bejtović" u Sarajevu. Tokom operacije došlo je do komplikacija i ona je 14. novembra 2021. godine preminula na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba.