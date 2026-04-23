Maloljetnik električnim trotinetom udario ženu: Zadobila teške povrede

Na Kamberovića polje u Zenici u utorak poslijepodne dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je teže povrijeđena starija žena, nakon što ju je udario maloljetnik vozeći električni trotinet.

Prema informacijama iz policije, incident se dogodio oko 14:50 sati na pješačkoj stazi kojom svakodnevno prolazi veliki broj građana. Maloljetni P.H. iz Zenice, upravljajući električnim trotinetom, udario je pješakinju H.I. (1959), takođe iz Zenice.

Srbija Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

Kako navode iz nadležnih službi, do kontakta je došlo na dijelu staze koji je namijenjen isključivo pješacima.

Povrijeđena žena je odmah nakon nesreće prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Zbog ovog slučaja na društvenim mrežama pokrenuta je rasprava na sve češće nezgode u kojima učestvuju električni romobili, posebno u zonama gdje se kreću pješaci.

Svijet Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

Policija dokumentuje slučaj

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj i poduzeli mjere na dokumentovanju krivičnog djela „ugrožavanje javnog saobraćaja“. Dalji postupak će se voditi u skladu sa zakonom, s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi.

Iako se ovakvi incidenti često tretiraju kao nesretni slučajevi, stručnjaci upozoravaju da je nužno jasnije regulisati upotrebu električnih trotineta kako bi se spriječile slične situacije.

(Crna-Hronika)