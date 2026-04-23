Maloljetnik električnim trotinetom udario ženu: Zadobila teške povrede

23.04.2026 18:52

Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Na Kamberovića polje u Zenici u utorak poslijepodne dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je teže povrijeđena starija žena, nakon što ju je udario maloljetnik vozeći električni trotinet.

Prema informacijama iz policije, incident se dogodio oko 14:50 sati na pješačkoj stazi kojom svakodnevno prolazi veliki broj građana. Maloljetni P.H. iz Zenice, upravljajući električnim trotinetom, udario je pješakinju H.I. (1959), takođe iz Zenice.

операција-хирург

Srbija

Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

Kako navode iz nadležnih službi, do kontakta je došlo na dijelu staze koji je namijenjen isključivo pješacima.

Povrijeđena žena je odmah nakon nesreće prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Zbog ovog slučaja na društvenim mrežama pokrenuta je rasprava na sve češće nezgode u kojima učestvuju električni romobili, posebno u zonama gdje se kreću pješaci.

илу-пасош-путовања-18092025

Svijet

Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

Policija dokumentuje slučaj

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj i poduzeli mjere na dokumentovanju krivičnog djela „ugrožavanje javnog saobraćaja“. Dalji postupak će se voditi u skladu sa zakonom, s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi.

Iako se ovakvi incidenti često tretiraju kao nesretni slučajevi, stručnjaci upozoravaju da je nužno jasnije regulisati upotrebu električnih trotineta kako bi se spriječile slične situacije.

(Crna-Hronika)

Pročitajte više

Свечана Академија поводом Дана града Лакташи

Gradovi i opštine

Laktaši: Svečana akademija povodom Dana grada

2 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

3 h

0
Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Region

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

3 h

0
Мушкарац пропао кроз кров аутомобила у Тузли

Hronika

Muškarac uništavao automobil, pa propao kroz krov

3 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац пропао кроз кров аутомобила у Тузли

Hronika

Muškarac uništavao automobil, pa propao kroz krov

3 h

0
Претресена кућа Ивице Мишковића Пиве у Витезу

Hronika

Piva tvrdi da mu je policija uništila život: Kuća potpuno razorena

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Užas u BiH: Maloljetnih uhapšen zbog silovanja, druga osoba zbog ubistva i pokušaja ubistva

4 h

0
Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије

Hronika

Sedmorki iz predmeta ''Volan'' ukupno 24 godine robije

4 h

0

  • Najnovije

21

18

Ako patite od ove bolesti sutra obavezno pročitajte jednu molitvu

21

05

Dojava o bombi na aerodromu bila lažna

20

59

"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

20

50

Peter Sijarto se bori sa teškom bolešću

20

47

Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

