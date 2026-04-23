Sedmorki iz predmeta ''Volan'' ukupno 24 godine robije

23.04.2026 16:33

Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије

Sud BiH osudio je danas, 23. aprila, nakon višegodišnjeg procesa, sedam osoba u predmetu "Volan" za niz krivičnih djela, među kojima i organizovani kriminal.

U ovom predmetu osuđeni su Marko Trifković, Srećko Trifković, Njegoslav Milinković, Enis Mandal, Zoran Mirjanić, Milorad Mirković i Zoran Čobović.

Prvooptuženi Marko Trifković osuđen je tri godine i osam mjeseci zatvora, te novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM.

Srećku Trifkoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od tri godine, te novčana kazna u iznosu od 15.000, dok je optuženi Njegoslav Milinković osuđen na pet godina robije i novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 KM;

Na sedam godina zatvora i 30.000 KM novčane kazne osuđen je Enis Mandal, a Zoran Mirjanić na dvije godine i osam mjeseci, te 20.000 KM novčane kazne.

Miloradu Mirkoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od jedne godine i po godine te 5.000 KM.

Optuženi Zoran Čobović osuđen je na godinu dana zatvora i 5.000 KM novčane kazne.

Osuđenima će u izrečene kazne biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Organizovani kriminal, krađe auta, iznude...

U presudi Suda BiH se navodi da su svi osuđeni da su u periodu od 2011. godine do kraja 2017. godine, na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postali pripadnici grupe za organizovani kriminal.

"Koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana; iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika; te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriju Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore, pri čemu su u strukturi grupe, kao njeni pripadnici, zavisno od mjesta boravka njenih pripadnika bili podijeljeni u više grupa u sastavu od tri i više pripadnika, koje su djelovale i vršile krivična djela na teritoriji oba entiteta i više kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih je svaka ova grupa u realizaciji planiranog imala unaprijed određene zadatke, a oni kao pripadnici podijeljene uloge u izvršenju zadataka, dok su u radnjama izvršenja krivičnih djela nužno bili međusobno povezani, pa je svaki od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima drugih grupa i radnjama izvršenja krivičnih djela njenih pripadnika, pa su interesno s ciljem pribavljanja neposredne ili posredne finansijske dobiti u sastavu ovih grupa svi djelovali sporazumno i udruženo kao jedna grupa za organizovani kriminal", navodi se u presudi.

Istovremeno optuženima u slučaju svih sedam optuženih odbijene su pojedine tačke optužnice.

Više iz rubrike

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Goraždanin se ponašao sumanuto, u poruci najavio ubistvo kćerke!

2 h

0
Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

Hronika

Identifikovani napadači na povratnike u Tesliću

3 h

0
Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

Hronika

Banjalučki stomatolog i zubni tehničar prijavljeni za zloupotrebu položaja

5 h

1
Паљевина аутомобила, гори аутомобил, запаљено возило

Hronika

Akcija ”Oganj”: Rasvijetljene paljevine dva vozila, u toku pretresi

5 h

0

  • Najnovije

18

39

Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

18

28

Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

18

27

Laktaši: Svečana akademija povodom Dana grada

18

11

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

17

59

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

