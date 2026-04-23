''Mornari iz Crne Gore u Ormuskom moreuzu su bezbjedni''

23.04.2026 17:30

Брод у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Svi crnogorski mornari sa broda u Ormuskom moreuzu su bezbjedni i u dobrom stanju, te nema razloga za zabrinutost, rekao je ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli.

Fazli je dodao da brod, prema informacijama koje ima, nije zaplijenjen već samo zaustavljen zbog ratnog stanja.

"Nijedan član posade niti osoblje broda nije privedeno. Svi su slobodni", rekao je Fazli za Radio-televiziju Crne Gore i dodao da mogu da komuniciraju sa svojim porodicama.

Fazli je naveo da je u Ormuskom moreuzu na snazi ratno stanje usljed napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

On je dodao da situaciju dodatno komplikuje to što su Amerikanci uveli pomorsku blokadu.

Iranska revolucionarna garda objavila je snikam na kojem je zaplijenjen brod "MSC Frančeska" na kome se nalaze četiri pomorca iz Crne Gore, uključujući i kapetana.

