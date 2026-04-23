Dječiji razgovori sa četbotom MetaAI biće vidljivi i roditeljima

Američka tehnološka kompanija Meta saopštila je danas da će roditeljima koji koriste alate za nadzor svoje djece omogućiti uvid u teme o kojima razgovaraju sa četbotom MetaAI na platformama Fejsbuk, Mesindžer i Instagram.

Nova funkcija dolazi kroz karticu "Uvidi", koja prikazuje pregled tema koje je tinejdžer pretraživao u prethodnih sedam dana - uključujući kategorije poput škole, zabave, načina života, putovanja, pisanja i zdravlja.

Važno je napomenuti da roditelji neće moći da čitaju doslovne poruke, već samo tematske okvire i potkategorije razgovora.

Ova opcija trenutno je dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi i Brazilu, dok se uvođenje u ostatku svijeta očekuje u narednim nedjeljama.

Pored uvida u teme, Meta je uvela predloge za razgovor, odnosno savjete roditeljima kako da sa djecom otvoreno i bez osuđivanja pričaju o njihovim iskustvima sa AI tehnologijom.

Osim toga, Meta je formirala je poseban savjet stručnjaka koji će pomagati u razvoju AI proizvoda prilagođenih tinejdžerima.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se Meta suočava sa brojnim tužbama i pritiskom javnosti zbog zaštite maloljetnika na internetu.

Meta je ranije ove godine privremeno suspendovala pristup tinejdžera svojim AI likovima, nakon što je u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko izgubila sudski spor u vezi sa bezbjednošću djece.

(Tanjug)