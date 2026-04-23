Užas u BiH: Maloljetnih uhapšen zbog silovanja, druga osoba zbog ubistva i pokušaja ubistva

Po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije MUP-a USK danas su na području opštine Velika Kladuša uhapsili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna.

Maloljetna osoba je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo silovanje, a punoljetna osoba zbog sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Tokom dana lica će biti predana Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona te će, nakon što budu ispitani, biti odlučeno o daljim mjerama i radnjama.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prioritetno će poduzimati istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela.

(Avaz)