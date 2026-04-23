''Kristijan Šmit napušta BiH''

ATV
23.04.2026 16:04

Кристијан Шмит излази из аута и хода.
Profesor Aleksandar Vranješ rekao je da će Kristijan Šmit krajem godine napustiti BiH zbog odlaska u penziju.

"Izgleda da i Šmit ima ograničenja od 68 godina i mora ići u penziju. Na novembarskoj sesiji u Savjetu bezbjednosti UN možemo očekivati da će se otvoriti pitanje ko će biti Šmitov nasljednik", rekao je Vranješ u Banjaluci na naučnoj raspravi o temi "Republika Srpska i saradnja sa Rusijom, SAD i EU".

Vranješ je naveo da se Republika Srpska sada nalazi u situaciji da ima veći stepen razumijevanja Sjedinjenih Država, snažnu podršku Rusije, te dosljednost Kine koja se zalaže za zatvaranje OHR-a, prenosi "Srna".

"Republika Srpska će imati potpuno novu poziciju, tako da priča o demontaži okupacione uprave u BiH u novembru može biti prilično realna", zaključio je Vranješ.

