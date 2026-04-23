CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

23.04.2026 12:32

Centralna izborna komisija BiH oglasila se povodom navoda o načinu na koji je izabrala firmu "Smartmarik" koja treba da implementira sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

"Povodom tvrdnji i navoda iznesenih proteklih dana u javnosti u vezi s javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ističe da potpuno stoji iza zakonitosti donošenja svoje odluke u postupku predmetne javne nabavke", navode iz CIK.

Планет Софт

BiH

Jarić: Nudili mi dva miliona da se povučem sa tendera, iza svega stoji Kristijan Šmit

Iz CIK-a navode da su "opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita".

"Posebno želimo istaći da su iznesene opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita u postupku predmetne javne nabavke od strane članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kao i o pritiscima predstavnika međunarodne zajednice na članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pri odlučivanju o izboru najpovoljnijeg kvalifikovanog ponuđača. Zato javno pozivamo nadležne institucije da sve navode ispitaju, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine im apsolutno stoji na raspolaganju", navode iz CIK-a i dodaju:

Јарић Милинковић

BiH

Milinković: CIK korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka

"Takođe, smatramo da su predmetni navodi pojedinaca pritisak na Kancelariju za razmatranje žalbi i da se iznošenjem netačnih tvrdnji u vezi s javnom nabavkom – a koje se odnose na cjelokupni postupak i način odlučivanja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine - želi kompromitirati i zaustaviti najveći pokušaj jačanja integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u historiji održavanja demokratskih izbora.

Paušalne tvrdnje i neistine izrečene u medijima najbolje dokazuju i potpuno netačne tvrdnje o broju članova Komisije koja je sprovodila postupak nabavke te o omjerima u pojedinim fazama glasanja unutar Komisije za nabavku. Kada je riječ o načinu glasanja navedene Komisije, ni sama Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema taj podatak i ovaj put izražava čuđenje kako njime može raspolagati neko izvana, a posebno predstavnici nekog od ponuđača koji su učestvovali u javnoj nabavci."

Изборни материјал

BiH

Kako je OHR uticao na uvođenje izbornih tehnologija i ko je nudio mito?

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Гласачки листић

BiH

Izborne tehnologije: Odmotava se klupko

5 d

0
Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ

BiH

Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH

5 d

15
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

5 d

0
Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ

BiH

Planet Soft: Nezakonita odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH

6 d

1

Više iz rubrike

Шпирић, Ковачевић и Новић неће присуствовати најављеној сједници

BiH

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

27 min

0
Elmedin Konakovic

BiH

Konaković u blamiranju nadmašio Alkalaja i Turkovićevu

4 h

1
Денис Бећировић у Савјету Европе

BiH

Skandal u Strazburu: Bećirović pravo Hrvata na biranje vlastitog člana Predsjedništva nazvao "etničkim aparthejdom"

5 h

4
Цвијановић на Делфи форуму

BiH

Cvijanović na Delfi Forumu: Intervencionizmom stvoren institucionalni monstrum

15 h

0

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

