CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

Centralna izborna komisija BiH oglasila se povodom navoda o načinu na koji je izabrala firmu "Smartmarik" koja treba da implementira sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

"Povodom tvrdnji i navoda iznesenih proteklih dana u javnosti u vezi s javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ističe da potpuno stoji iza zakonitosti donošenja svoje odluke u postupku predmetne javne nabavke", navode iz CIK.

Iz CIK-a navode da su "opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita".

"Posebno želimo istaći da su iznesene opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita u postupku predmetne javne nabavke od strane članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kao i o pritiscima predstavnika međunarodne zajednice na članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pri odlučivanju o izboru najpovoljnijeg kvalifikovanog ponuđača. Zato javno pozivamo nadležne institucije da sve navode ispitaju, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine im apsolutno stoji na raspolaganju", navode iz CIK-a i dodaju:

"Takođe, smatramo da su predmetni navodi pojedinaca pritisak na Kancelariju za razmatranje žalbi i da se iznošenjem netačnih tvrdnji u vezi s javnom nabavkom – a koje se odnose na cjelokupni postupak i način odlučivanja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine - želi kompromitirati i zaustaviti najveći pokušaj jačanja integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u historiji održavanja demokratskih izbora.

Paušalne tvrdnje i neistine izrečene u medijima najbolje dokazuju i potpuno netačne tvrdnje o broju članova Komisije koja je sprovodila postupak nabavke te o omjerima u pojedinim fazama glasanja unutar Komisije za nabavku. Kada je riječ o načinu glasanja navedene Komisije, ni sama Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema taj podatak i ovaj put izražava čuđenje kako njime može raspolagati neko izvana, a posebno predstavnici nekog od ponuđača koji su učestvovali u javnoj nabavci."