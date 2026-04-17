Logo
Large banner

Izborne tehnologije: Odmotava se klupko

Autor:

Andrea Jaglica
17.04.2026 19:43

Komentari:

0
Гласачки листић
Foto: ATV

Mislite da ste već sve čuli o namještanju tendera ili o „papet master“ igrama stranih interesnih grupa u BiH? Niste. Nije to bilo ni redovno, ni kršenje zakona bez predumišljaja.

Prepravljala se dokumentacija, prikrivale su se činjenice, izbjegavala se odgovornost, piše „Planet Soft“ u saopštenju. Bilo je i nepristojnih ponuda, piše nešto ranije vlasnik Vedran Jarić.

„Nisu mogli ništa, ni naši, a ni međunarodni faktori, da nas podmite da odustanemo, pa su shvatili da je lakše da krenu putem zloupotrebe i nepoštovanja svih propisa! Ko je nudio mito, ko je tražio mito, ko je i na šta zažmirio javnost će saznati uskoro na pres-u“,navodi Vedran Jarić vlasnik.

Rješenje po žalbama još nisu dobili ni „Planet Soft“, ni bijeljinski „Provis“, koji se takođe žalio na izbor ponuđača. Možda zato što Kancelarija za žalbe, bar kako nam danas ekspresno odgovoriše, još nije riješila slučaj.

„Ured za razmatranje žalbi je razmatrao žalbu "Planet Soft" d.o.o. Banja Luka ali je još uvijek nije riješio, dok se po žalbi "Provis" d.o.o. Bijeljina još uvijek nije razmatralo", navode iz Kancelarije za žalbe.

Samo ATV je od raspisivanja tendera objavila podužu listu, blago rečeno, propusta koji vrlo opasno igraju po tankoj liniji između okvira Zakona o javnim nabavkama, organizovanog kriminala i još jednog pokušaja da se BiH potpuno potčini centru moći koji ne pušta uzde svog kerbera koji se odaziva na ime BiH. Pritom, to što smo objavili tek je manji dio onog u šta smo imali uvid i šta je od informacija u posljednjih mjeseci stizalo u redakciju. Naši izvori, između ostalog, naglašavaju da je priprema terena počela još 2021. godine kada je pod kapom i maskom Ju-Es-Eid-ovog kvazi-nesebičnog napora da nas učini demokratskijim društvom kao koordinator projekta modernizacije izbornog procesa u BiH izabrana američka nevladina organizacija za izborne sisteme „Ajfes“, koja je, kako kaže ističe naš izvor, zajedno s Ju-Es-Eidom na uska donatorska vrata pustila Smartmatik do prve linije narodne volje i definisala specifikacije za nabavku opreme.

ЦИК тендер гласање

BiH

Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH

„Očigledno je da su veze CIK-a i IFES-a, a naravno i Smartmatika, jake i već godinama utemeljene. Nakon završetka pilot projekta, CIK je već odlučio ko će biti dobavljač tehnologija i to je jasno i iz tenderske dokumentacije i načina na koji je napisana, da bi pogodovala Smartmatik dobavljaču“, kaže izbor ATV-a.

Ni u tome nije najveći problem s nabavkom.

"Iako su znali koga žele kao dobavljača, ljudi zaduženi za tendersku dokumentaciju su napravili jako konfuzan dokument, sa raznim protivrječnostima i tehnički neprecizan. Mnogi zahtjevi se ne slažu ni sa Smartmatik ponudom i posebna ekspertiza, naravno od nezavisnog revizora, bi pokazala da ni Smartmatik ponuda ne ispunjava ono što je traženo tenderom", navodi izvor ATV-a.

Izvještavali smo, između ostalog, detaljno i o obje verzije tenderske dokumentacije koja je u toku otvorenog postupka izmijenjena, između ostalog, upravo zbog žalbe Smartmatika – ali centrale u Amsterdamu, ne novoosnovane firme iz Sarajeva koja je na kraju izabrana za najpovoljnijeg ponuđača. Dio detalja spornog tendera sada je već javno dostupan, a relacije između Smartmatika i američkih tadašnjih vladinih i nevladinih organizacija poznate su svakom ko je ikad pročitao izvještaj o provođenju pilot projekta.

Pa ipak, malo se ko u BiH zbog toga počešao. Komentarisali su to tek neki bivši članovi CIK-a i tek poneki funkcioner SNSD-a. Sve su ih redom članovi CIK-a ili njihove grupe podrške indirektno ili direktno isprozivali da pokušavaju da sruše ovaj vrlo važan projekat uvođenja, ako je to moguće, još većeg haosa u izborni proces u BiH.

"Ili su stvarno budale, pa vjeruju da takvo nešto može da prođe. Moguće je da nam nešto nametnu i da nam nešto otmu. Sve je učinjeno, jer vidim po optimizmu nekih ljudi koji su izbor britanske i njemačke strukture u BiH da oni već slave pobjedu. To govori da putem tog mehanizma žele da obezbijede i proglašavaju rezultate izbora kako oni hoće, bez obzira na to šta narod misli", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Upravo ogromna mogućnost uticaja na izborni rezultat, kontrola nad svakim ispunjenim i neispunjenim glasačkim listićem i svakim biometrijskim podatkom svakog punoljetnog državljanina BiH daleko je veći problem od sedamdeset plus miliona upitno potrošenih maraka. A taj paket problema se još nije ni raspakovao. Demokratija s prethodno pomenutih adresa nikad i nigdje nije došla besplatno.

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Odbijena žalba Planet Softa, nabavka izbornih tehnologija dodijeljena američkoj firmi

"Nije upitno da li Smartmatik može da izvede ovakav posao, oni posjeduju tehnologiju, ali nijedna kompanija ga ne bi mogla uraditi u periodu od 180 dana, a da prethodno nije imala višegodišnju pripremu. Upravo se u tom krije i kompromitovanost ovog tendera! Naime, IFES je uveo Smartmatik u izborni proces u BiH još 2021. godine, oblikovao je pilot projekat prema Smartmatik opremi, USAID je opremu nabavio i ostao je tender od strane CIK-a, kao završni korak!

Kako je sve već bilo pripremljeno za implementaciju Smartmatika, tražio se način kako da se posao okonča i nađen je kroz nametanje OHR-a, gdje je Kristijan Šmit obezbijedio sredstva za realizaciju", navodi izvor ATV.

O „pokušajima nedozvoljenih uticaja“, kako je to formulisao cjenovno najpovoljniji ponuđač na tenderu, do sad se govorilo samo u vidu insajderskih komentara i insinuacija u tumačenju kuknjave članova CIK-a kako ih niko u BiH ne podržava osim njihovih međunarodnih prijatelja. Očekivanja od najavljene konferencije za medije „Planet Softa“ su da javnost, poslije Vlade Rogića, iz još jednog javno poznatog izvora čuje više detalja o tome kako je to vrhovna bh institucija za demokratiju pripremala i provodila svoj „generacijski projekat“, pa tender za istorijsku nabavku, ko su međunarodni prijatelji i kako su to podržavali CIK u jednom od najprljavijih poduhvata u istoriji javnih nabavki i istoriji BiH. Očekivanja od upravnog spora pred Sudom BiH su za vic. U maksimalnom dometu, oštećene kompanije mogle bi teško ali dobro da se naplate iz državnog budžeta. Nije to visoka cijena za one koji su naumili da kontrolišu izbore. Fakturu će svakako ispostaviti narodu koji će misliti da ga se nešto pita na izborima. Ukoliko se ugovor sa Smartmatikom potpiše, oni kojim nije bilo dovoljno da se tobože kroz domaće bh pravosuđe obračunaju s voljom naroda, sada su sve bliže da obezbijede uslove da izmisle volju naroda. Preostao je taj sporni Izborni zakon koji ima manju šansu da prođe oba doma Parlamenta BiH nego cijeli preostali kamion tamo zaglavljenih zakona. Ali smatrati to preprekom dok majmun ne izađe iz tenka najskuplja je vrsta vica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Smartmatik

FBiH

CIK BiH

tender

planet soft

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

ABA liga: Odlučeno da li će se vječiti derbi između Zvezde i Partizana igrati

20

15

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

20

12

Za punjene paprike daćete više nego za kilogram teletine: Cijene povrća sve veće

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

20

05

Ko je novi muž Meline Džinović? Ima 70 godina i stvorio je pravu imperiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner