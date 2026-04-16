Odbijena žalba Planet Softa, nabavka izbornih tehnologija dodijeljena američkoj firmi

Kancelarija za žalbe BiH odbila je žalbu Planet Softa na odluku CIK-a BiH da posao nabavke izbornih tehnologija povjeri firmi Smartmatik čija je ponuda 17 miliona KM skuplja.

Nakon ove odluke izvjesno je da će CIK zaključiti ugovor sa američkom firmom vrijedan 74,5 miliona KM.

Planet Soft bi mogao pokrenuti i upravni spor pred Sudom BiH.

Na ove informacije reagovao je i vlasnik Planet Softa Vedran Jarić.

"Nisu mogli ni naši, a ni međunarodni faktori, da nas podmite da odustanemo, pa su shvatili da je lakše da krenu putem zloupotrebe i nepoštovanja svih propisa. Ko je nudio mito, ko je tražio mito, ko je i na šta zažmirio javnost će saznati uskoro", napisao je Jarić.

U Kancelariji za žalbe nalazi se još jedna žalba kompanije Provis iz Bijeljine.