Odbijena žalba Planet Softa, nabavka izbornih tehnologija dodijeljena američkoj firmi

16.04.2026 22:21

ЦИК изабрано набављача скенера
Kancelarija za žalbe BiH odbila je žalbu Planet Softa na odluku CIK-a BiH da posao nabavke izbornih tehnologija povjeri firmi Smartmatik čija je ponuda 17 miliona KM skuplja.

Nakon ove odluke izvjesno je da će CIK zaključiti ugovor sa američkom firmom vrijedan 74,5 miliona KM.

Planet Soft bi mogao pokrenuti i upravni spor pred Sudom BiH.

Na ove informacije reagovao je i vlasnik Planet Softa Vedran Jarić.

"Nisu mogli ni naši, a ni međunarodni faktori, da nas podmite da odustanemo, pa su shvatili da je lakše da krenu putem zloupotrebe i nepoštovanja svih propisa. Ko je nudio mito, ko je tražio mito, ko je i na šta zažmirio javnost će saznati uskoro", napisao je Jarić.

U Kancelariji za žalbe nalazi se još jedna žalba kompanije Provis iz Bijeljine.

planet soft

žalba

CIK BiH

Smartmatik

kancelarija za žalbe

Pročitajte više

39 партија добило забрану кандидовања на наредним изборима

BiH

39 partija dobilo zabranu kandidovanja na narednim izborima

1 sedm

0
Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"

BiH

Oglasio se CIK: Tri žalbe na odluku da se ugovor dodijeli "Smartmatiku"

1 sedm

0
Компанија "Планет софт" упутила жалбу ЦИК-у БиХ

BiH

Kompanija "Planet soft" uputila žalbu CIK-u BiH

2 sedm

0
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

CIK izabrao "Smartmatik" – nije bio prvi izbor!

4 sedm

2

Više iz rubrike

Мигранти

BiH

Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima?

3 h

0
Мирослав Вујичић

BiH

Vujičić: Konaković odgovoran za izmjenu liste kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

6 h

0
Поскупљује плин у ФБиХ, Влада одобрила

BiH

Poskupljuje plin u FBiH, Vlada odobrila

7 h

0
БОРС поднио кривичне пријаве: Стоп величању ратног злочинца Махмуљина

BiH

BORS podnio krivične prijave: Stop veličanju ratnog zločinca Mahmuljina

12 h

0

