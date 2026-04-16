Vujičić: Konaković odgovoran za izmjenu liste kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković odgovoran je za izmjenu liste kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koju je sačinilo Predsjedništvo BiH, čime je počinjeno krivično djelo, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

Vujičić je dodao da se prekrajanje listi nikada nije dešavalo, te da odgovornost za ovaj postupak leži isključivo na ministru inostranih poslova, konstatujući da je neprihvatljivo Konakovićevo ponašanje koji se zaklinje da štiti BiH, a ovim postupcima najviše štete pravi upravo BiH.

"Krivičnu odgovornost morale bi da pokrenu i Agencija za istrage i zaštitu i ostali organi za to nadležni, a vjerujem da će i Predsjedništvo preduzeti neke korake da bi zaštitili zakonitost svog rada, s obzirom na to da je njihova lista, koja je pretpostavljamo usaglašena u Predsjedništvu bez obzira na političke razlike", rekao je Vujičić.

Vujičić je istakao da je izmjena liste nedopustiva, da je to, najblaže rečeno, krivično djelo i da je za nepoštovanje odluka Predsjedništva BiH isključivo odgovoran Konaković, koji se više bavi ostalim stvarima osim vođenjem Ministarstva.

Podsjetio je da je Predsjedništvo BiH jedina institucija nadležna za vođenje spoljnih poslova, a da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara obični izvršilac.

On je naveo da se postavlja pitanje koja je bila krajnja namjera Konakovića ovim potezom, te da li to ima veze sa nekim stvarima koje će se možda u budućnosti rješavati pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a tiču se BiH.

Prema njegovim riječima, ponašanje Konakovića i njegovi postupci kao ministra najbolje govore u kakvom stanju je diplomatija BiH.

"Ako želimo da BiH funkcioniše normalno ove stvari se moraju izbjegavati. Siguran sam da će organi koji vode računa o zakonitom radu izvršnih organa u BiH morati otvoriti ovo pitanje", naveo je Vujičić za Srnu.

Mediji su objavili stenogram sa poslednje sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se raspravljalo o procesu imenovanja sudije iz BiH u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu tokom koje je savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Šahbaz Džihanović iznio informacije koje dovode u pitanje legitimitet cijelog procesa izbora sudije.

Prema pisanju medija, u stenogramu se citira Džihanović da je na sjednici Predsjedništva 1. aprila rekao da ima dokaze da je sekretar Ministarstva inostranih poslova tražio od Sekretarijata Predsjedništva da mu se dostavi izvještaj u "vord" statusu i da je izvještaj komisije precrtavan, odnosno nije vjerodostojno dostavljen Savjetu Evrope.