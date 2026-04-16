Vujičić: Konaković odgovoran za izmjenu liste kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

SRNA

16.04.2026 15:57

Мирослав Вујичић
Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković odgovoran je za izmjenu liste kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koju je sačinilo Predsjedništvo BiH, čime je počinjeno krivično djelo, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

Vujičić je dodao da se prekrajanje listi nikada nije dešavalo, te da odgovornost za ovaj postupak leži isključivo na ministru inostranih poslova, konstatujući da je neprihvatljivo Konakovićevo ponašanje koji se zaklinje da štiti BiH, a ovim postupcima najviše štete pravi upravo BiH.

"Krivičnu odgovornost morale bi da pokrenu i Agencija za istrage i zaštitu i ostali organi za to nadležni, a vjerujem da će i Predsjedništvo preduzeti neke korake da bi zaštitili zakonitost svog rada, s obzirom na to da je njihova lista, koja je pretpostavljamo usaglašena u Predsjedništvu bez obzira na političke razlike", rekao je Vujičić.

Vujičić je istakao da je izmjena liste nedopustiva, da je to, najblaže rečeno, krivično djelo i da je za nepoštovanje odluka Predsjedništva BiH isključivo odgovoran Konaković, koji se više bavi ostalim stvarima osim vođenjem Ministarstva.

Podsjetio je da je Predsjedništvo BiH jedina institucija nadležna za vođenje spoljnih poslova, a da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara obični izvršilac.

On je naveo da se postavlja pitanje koja je bila krajnja namjera Konakovića ovim potezom, te da li to ima veze sa nekim stvarima koje će se možda u budućnosti rješavati pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a tiču se BiH.

Prema njegovim riječima, ponašanje Konakovića i njegovi postupci kao ministra najbolje govore u kakvom stanju je diplomatija BiH.

"Ako želimo da BiH funkcioniše normalno ove stvari se moraju izbjegavati. Siguran sam da će organi koji vode računa o zakonitom radu izvršnih organa u BiH morati otvoriti ovo pitanje", naveo je Vujičić za Srnu.

Mediji su objavili stenogram sa poslednje sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se raspravljalo o procesu imenovanja sudije iz BiH u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu tokom koje je savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Šahbaz Džihanović iznio informacije koje dovode u pitanje legitimitet cijelog procesa izbora sudije.

Prema pisanju medija, u stenogramu se citira Džihanović da je na sjednici Predsjedništva 1. aprila rekao da ima dokaze da je sekretar Ministarstva inostranih poslova tražio od Sekretarijata Predsjedništva da mu se dostavi izvještaj u "vord" statusu i da je izvještaj komisije precrtavan, odnosno nije vjerodostojno dostavljen Savjetu Evrope.

Pročitajte više

Милан Кнежевић

Region

Knežević: Tražićemo povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova

41 min

3
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Region

Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio Crnu Goru!

42 min

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Tragedija na Voždovcu: Došao da vidi požar i pomogne, postao prva žrtva

45 min

0
Ралф Шумахер и његов момак Ејтан

Scena

Šumaher se ženi: Poznati detalji “rijaliti vjenčanja” s mlađim dečkom

50 min

0

Više iz rubrike

Поскупљује плин у ФБиХ, Влада одобрила

BiH

Poskupljuje plin u FBiH, Vlada odobrila

51 min

0
БОРС поднио кривичне пријаве: Стоп величању ратног злочинца Махмуљина

BiH

BORS podnio krivične prijave: Stop veličanju ratnog zločinca Mahmuljina

5 h

0
Застава Босне и Херцеговине

BiH

"Diplomatija BiH se svela na pisanje pisama"

21 h

0
Цвијановић: Конаковић све нервознији, демонстрира лажну самоувјереност

BiH

Cvijanović: Konaković sve nervozniji, demonstrira lažnu samouvjerenost

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

