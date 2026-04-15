Cvijanović: Konaković sve nervozniji, demonstrira lažnu samouvjerenost

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je Elmedin Konaković kako se primiču izbori sve nervozniji i da nastoji pokazati kako se nešto pita, pa se stiče utisak da pokušava objasniti javnosti kako su i EU i Kristijan Šmit zapravo dio njegovog ličnog političkog inventara.

Cvijanovićeva je navela da je posebno zanimljivo posmatrati kako Konaković danas vraća "usluge" onima koji su godinama, tetošeći ga, tolerisali njegove političke ispade i ublažavali njihove štetne posljedice.

— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 15, 2026

"Ali tu je i potreba da svojoj javnosti objasni da su, ne samo zajedničke institucije, već i strani predstavnici, tu da služe njegovim političkim željama. Istini za volju, i tetošili su ga", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Prema njenim riječima, njegova demonstracija lažne samouvjerenosti bila bi možda i impresivna, kad iza nje ne bi stajali ministrova lična frustracija i panika.