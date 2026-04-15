Dodik: Konaković zloupotrijebio položaj, spoljna politika BiH se raspala

ATV
15.04.2026 11:59

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Београду даје изјаве за новинаре, 15.04.2026.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na pitanje ATV-a da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković zloupotrebio položaj nakon što je uputio pismo predsjedniku Judson univerziteta u SAD Džinu Krumu.

"To nije politika BiH, to je njegov stav. Za razliku od njegovih očekivanja, ljudi u SAD razumiju o čemu se radi. To je samo jedno mišljenje u BiH", rekao je Dodik komentarišući pismo u kojem Konaković kritikuje najavu dodjele nagrade za liderstvo i odbranu demokratije koja će se lideru SNSD-a uručiti na Forumu svjetskih lidera 2026.

On je istakao da je Konaković sve što je radio u svom mandatu, radio mimo Predsjedništva BiH, i mimo dogovorene spoljne politike koja se raspala.

"Oni koji su imali monopol da lažu, kao što je Denis Bećirović, Konaković došli su u poziciju da su nezaobilazni: Naravno da se radi o jednom potpuno promašenom pristupu, oni ne doprinose očuvanju povjerenja među faktorima u BiH i to je nešto što ničemu ne pomaže", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Konaković ne može da promijeni tu odluku zbog koje, kako navodi ide u SAD.

"Meni je drago da oni vide u kakvim uslovima radimo, i da je opravdan moj izbor ove godine. Onizanju kakve ludosti mi trpimo ovdje. Ne znam kako se njih dvojica ne zapitaju šta čine od zemlje koju navodno brane", kaže Dodik.

