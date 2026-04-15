Dodik: Konaković zloupotrijebio položaj, spoljna politika BiH se raspala

Autor:ATV
Komentari:7
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na pitanje ATV-a da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković zloupotrebio položaj nakon što je uputio pismo predsjedniku Judson univerziteta u SAD Džinu Krumu.
"To nije politika BiH, to je njegov stav. Za razliku od njegovih očekivanja, ljudi u SAD razumiju o čemu se radi. To je samo jedno mišljenje u BiH", rekao je Dodik komentarišući pismo u kojem Konaković kritikuje najavu dodjele nagrade za liderstvo i odbranu demokratije koja će se lideru SNSD-a uručiti na Forumu svjetskih lidera 2026.
On je istakao da je Konaković sve što je radio u svom mandatu, radio mimo Predsjedništva BiH, i mimo dogovorene spoljne politike koja se raspala.
"Oni koji su imali monopol da lažu, kao što je Denis Bećirović, Konaković došli su u poziciju da su nezaobilazni: Naravno da se radi o jednom potpuno promašenom pristupu, oni ne doprinose očuvanju povjerenja među faktorima u BiH i to je nešto što ničemu ne pomaže", rekao je Dodik.
Republika Srpska
Dodik je istakao da je Konaković ne može da promijeni tu odluku zbog koje, kako navodi ide u SAD.
"Meni je drago da oni vide u kakvim uslovima radimo, i da je opravdan moj izbor ove godine. Onizanju kakve ludosti mi trpimo ovdje. Ne znam kako se njih dvojica ne zapitaju šta čine od zemlje koju navodno brane", kaže Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h6
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
32
16
21
16
16
16
07
16
02
Trenutno na programu