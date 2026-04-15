Stevandić zadovoljan zajedništvom Srbije i Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić pozdravio je zajedništvo Srbije sa Republikom Srpskom.

"Zadovoljan sam snagom Srbije i zajedništvom sa Republikom Srpskom", objavio je Stevandić na društvenoj mreži Iks nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sastanku su, osim Stevandića, prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, te načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.