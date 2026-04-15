Stevandić zadovoljan zajedništvom Srbije i Srpske

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić pozdravio je zajedništvo Srbije sa Republikom Srpskom.
"Zadovoljan sam snagom Srbije i zajedništvom sa Republikom Srpskom", objavio je Stevandić na društvenoj mreži Iks nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Sastanku su, osim Stevandića, prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.
Prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, te načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
42
11
34
11
30
11
24
11
17
Trenutno na programu