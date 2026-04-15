Rukovodstvo Republike Srpske stiglo u Beograd na sastanak sa Vučićem

Rukovodstvo Republike Srpske stiglo je u Beograd na sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Vučić je ranije juče rekao da bi na ovaj sastanak trebalo da dođu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Želimo da provjerimo šta je to što smo radili prethodnih tri do četiri mjeseca i da ubrzamo sve što je potrebno", rekao je Vučić.
U Beograd su stigli i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, kao i direktor policije Siniša Kostrešević.
