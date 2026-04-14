Karan: Lokalna vlast ne prati razvoj i velika ulaganja republičkih institucija u Bijeljinu

14.04.2026 22:37

Синиша Каран
Republičke institucije mnogo ulažu i da su mnogo uradile u Bijeljini, ali lokalna vlast ne prati taj razvoj i ne obavlja osnovnu dužnost, a to je boljitak njenih građana, izjavio je član Glavnog odbora SNSD-a Siniša Karan.

"Semberci to sigurno već jesu prepoznali, snagu koja je boljitak, dok će morati da kazne i treba da kažnjavaju onu vlast i politiku koja nije boljitak i nije budućnost", poručio je Karan koji je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarao sa rukovodstvom bijeljinskog odbora SNSD-a.

On je naglasio da politikantstvo koje vodi lokalna vlast nije politika i ne služi ničemu drugom osim osvajanju vlasti za sebe.

Karan je istakao da ono što impresionira jesu mladost i snaga koja treba da bude budućnost Semberije i svih lokalnih zajednica u cijeloj Republici Srpskoj.

"Potenciramo da je ovo mlada snaga i budućnost Semberije i Republike Srpske. Nažalost, ova snaga se iscrpljuje što ne bi trebalo, po nekim zamešeteljstvima, rekao bih, lokalne vlasti, prije svega, netransparentnim trošenjem novca, neplaćanjem poreza, doprinosa mnogim našim ustanovama u Bijeljini", naveo je Karan.

On je naglasio da to ipak ne treba da zaustavi ovu mladost u Gradskom odboru SNSD-a u Bijeljini.

"Zato im dajemo snagu i podstrek da nastave da rade onako kako su do sada radili, za interes građana iznad svega. Sigurno mogu dati još veći doprinos", istakao je je Karan.

On je dodao da je zahvalan svim građanima Bijeljine, što je i večeras učinio preko Gradskog odbora SNSD-a jer su i na prethodnim izborima dali svoj ogroman doprinos.

"Pronašli smo način, a pronaći ćemo i dalje, da damo još veći doprinos i na novim izborima", rekao je Karan i ponovio da su velika ulaganja republičkih institucija i u Bijeljinu i u cijelu Republiku Srpsku, prenosi Srna

