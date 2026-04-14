Stanivuković odbio da priča o svom obezbjeđenju i zaposlenima u Gradskoj upravi

Draško Stanivuković u TV debati sa Savom Minićem odbio je da odgovori koliko ljudi je zaposleno u njegova dva mandata u Gradskoj upravi i koliko ima obezbjeđenje.

"Koliko ste zatekli radnika u Gradskoj upravi kada ste došli? Ispravite me ako griješim, 731. Sada ima 821 i pravite sistematizaciju na 1225. Demantujte me. Evo moje pratnje, koliko imate ljudi u obezbjeđenju? Jedini ste gradonačelnik koji ima obezbjeđenje? Jednog mi recite? Jeste li govorili kada ste došli da je to previše radnika", pitao je Minić Stanivukovića.

Međutim, odgovora nije bilo. Iako je u nekoliko navrata obećao, Stanivuković je iskoristio da pričao o svemu osim o postavljenom pitanju.

