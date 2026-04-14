Hoće li biti održan TV razgovor premijera Srpske i gradonačelnika Banjaluke?

Draško Stanivuković nikako da presiječe i da konkretan odgovor na pitanje dolazi li ili ne u Kuću Milanovića na TV razgovor sa Savom Minićem, barem nije do zaključenja ovog priloga. Žali se gradonačelnik Banjaluke na samu organizaciju.

Ne odgovara mu ni format.

„U posljednjih sedam dana niti jedan sastanak povodom toga nije obezbijeđen. Moj tim, moj protokol i ja kao gradonačelnik ništa o večeras ne znamo. Ne znamo ko postavlja pitanja, ne znamo kojim redom, ne znamo koji novinari će doći i evo još jedno pitanje, a zašto akreditaciju da radi Biro? Format koji je biran je pažljivo biran, na sljedeći način: da se ne može dostići puni potencijal i izražaj sagovornika", kaže Stanivuković.

Još sinoć je Stanivukoviću stigao odgovor Save Minića.

"Spreman sam da odgovorim na svako pitanje, tebi i svima drugima. Sutra u 20 časova biću u Kući Milanovića. Čekam te, ako smiješ", rekao je Minić.

Iz Vlade stiže korespondencija sa Kabinetom gradonačelnika. Iz toga se vidi da sastanka timova oči u oči nije bilo. Pravdali su to iz Vlade obavezama, te time da su glavne stavke definisane. Između ostalog sljedeće:

"Tokom dva telefonska razgovora sa predstavnicima vašeg protokola i Tima za komunikacije jasno je komunicirano sljedeće:

1.Produkciju će raditi RTRS koji će obezbjediti svim zainteresovanim medijskim kućama cleen feed;

2.Navedeni komunikacioni kanal sadržaće i poziv za predstavnike medijskih kuća zainteresovanih za učešće u emisiji, kao i rok do kojeg se mediji mogu prijaviti;

3.Moderator je Ivan Begić (Tok TV)", saopšteno je iz Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske.

Sigurno je da će se moderator pojaviti, za ostale ni sam ne zna. Ipak, Ivan Begić kaže da su teme spremne, ali nije želio da šalje ni jednoj ni drugoj strani. S nama je podijelio svoj plan, pa ako već ranije nisu, evo prilike da sada čuju dio.

„Moj zadatak je da profesionalno i odgovorno vodim taj duel, da svi sagovornici, odnosno učesnici imaju jednako vrijeme za odgovor na teme koje sam pripremio, a teme su upravo one koje su komunicirane u proteklim mjesecima od robnih rezervi, o stanju u gradu Banjaluci, od ovih aktuelnih pitanja, Ljubija itd. Sve ovo u suštini što interesuje građane Republike Srpske", kaže Begić.

Priliku za po jedno pitanje imaće i novinari, koji u Kući Milanovića budu pratili razgovor. Obećava Begić da neće biti favorizovanja. Politički dueli i te kako fale u našem medijskom prostoru. Zato je ovaj potencijalni razgovor obradovao mnoge.

"I dosta medija koji su objektivni, koji ne štede ni premijera, ni gradonačelnika su dobili poziv, bar kako su mi rekli. Mi smo imali prilike i gledati takve duele kada govorimo i o svjetskoj politici između Bajdena i Trampa i prisustvovala je i javnost, nisu samo mediji, tako da meni je to potpuno ok", kaže Jelena Bojanić, glavni urednik portala "Tragmedia".

"Ja bih možda premijeru savjetovao da pokuša da izbjegne tu vrstu igre, zato što mislim da je gradonačelnik Banjaluke zaista, ne mislim to zaista u negativnom kontekstu, jednostavno jako je vješt u tom nekom performansu na način na koji on može da privuče pažnju javnosti, tako da mislim da nema puno političara generalno ovdje koji su u stanju jedan na jedan da se izbore na taj način. Tako da bih ja više volio da dođe do jednog zaista ozbiljnog duela, u ozbiljnom formatu, s ozbiljnim pitanjima i da na neki način zaista daju odgovore na sve ono što ljude zanima", rekao je Dejan Šajinović, novinar.

Plan je da emisija počne u 20.15 časova, kada će, najvjerovatnije, biti i najveća gledanost u medijima koji budu prenosili. Predviđeno trajanje je 60 minuta, uz dozvoljeno prekoračenje od 15. Emisiju ćete imati priliku da gledate i na ATV-u, naglašavamo, ako do nje i dođe.