Sutra stupa na snagu Odluka o olakšicama za gorivo

14.04.2026 15:28

Сутра ступа на снагу Одлука о олакшицама за гориво
Foto: ATV

Odluka kojom se Republika Srpska odriče akcize na gorivo od 10 feninga sutra stupa na snagu i trajaće do 16. maja, najavio je danas ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Na raspolaganju je 118 pumpnih stanica, a to znači da je pokrivena cjelokupna teritorija.

Puhovac je pojasnio da je riječ o direktnoj podršci u uslovima poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojim građani Srpske mogu da dobiju povrat od 10 feninga po litru goriva, te da je ona zakonski i tehnički pripremljena za primjenu.

"Na konkurs u vezi sa sprovođenjem ove odluke među prvima se prijavila `Hifa petrol` Sarajevo, `Madžar` Gradiška, `Krajinapetrol` Banjaluka, `Trigma` Banjaluka, `Nestropetrol` Banjaluka, `Pemako` Banjaluka, `Sana kolp` Banjaluka, `Despotović` Bijeljina, `Vicanović` Laktaši, `Leburić komerc` Prnjavor", rekao je Puhovac.

Puhovac je dodao da broj firmi nije konačan, te da predstavnici kompanija "Nešković" i "Petrol" nisu odgovorili na mejlove resornog ministarstva.

Puhovac je istakao da ova odluka znači veliku pomoć građanima, posebno poljoprivrednicima koji će, uz regresirano gorivo, dobiti 10 feninga po litru.

Napomenuo je da se Republika Srpska odriče kompletnog iznosa akcize na gorivo, koja joj pripada po Zakonu o akcizama BiH, te da to čini u korist svojih građana.

"Oni koji tvrde suprotno treba da pročitaju Zakon o akcizama BiH gd‌je tačno piše šta Srpskoj pripada, a ne da na `tiktokovima` pokušavaju da osvoje jeftine političke poene", naglasio je on.

Puhovac je naveo da se u Republici Srpskoj na mjesečnom nivou troši oko 55 miliona litara, od čega 47 miliona litara dizela, što bi značilo da će za primjenu odluke biti potrebno oko 5,5, miliona KM, prenosi Srna

