Ne nasjedajte na prevare Nebojše Drinića i pomozite Goranu Petrušiću

Samohranom ocu Goranu Petrušiću iz Maslovara potrebna je naša pomoć da nakon saobraćajne nesreće u kojoj je ostao u invalidskim kolicima ponovo prohoda.

Pokrenuta je humanitarna akcija ”Za Goranov korak” gdje pozivom na 1402 donirate 1 KM za troškove rehabilitacije u Nišu sa dobrim izgledima da Goran opet prohoda.

Ovo je i suština svake priče o Goranu Petrušiću o kojem je ATV u nekoliko navrata objavljivao priče kako bi pomogli njegovom liječenju.

Ipak, teška muka koju vodi Goran Petrušić zloupotrebljena je od pojedinih političara. Pojedinci kradu Goranov korak i čitavu priču o samohranom ocu skreću u potpuno drugi pravac.

Generalni sekretar Pokreta Sigurna Srpska Nebojša Drinić posjetio je Petrušića i u videu koji je objavio manipulativno je poručio da Fond solidarnosti dijeli novac privrednicima umjesto ljudima kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

”Jesi li se obraćao Fondu solidarnosti? Postoji u Republici Srpskoj jedan fond koji se zove Fond solidarnosti. Iz tog fonda bi trebale se pomagati ovakve priče i stvari. Ja bih volio da ti uputiš jedan zahtjev. Imaš sina, ostaješ na imanju, mlad si čovjek, ako za nekoga treba biti treba za mlade ljude koji ostaju ovdje. Oni su nedavno pomogli ovog jednog privrednika sa par miliona. Molim te da se obratiš Fondu solidarnosti. Mene ljuti jedna stvar, skuplja se djeci po 1 KM preko humanitarnog broja. Taj Fond solidarnosti ima desetine miliona se sliju. Umjesto da se iz tog Fonda to rješava, oni uzmu iz tog fonda evo jednom privredniku da on sanira neke svoje štete”, rekao je Drinić u videu koji je pogledalo hiljade ljudi.

Zbog potpaljivih izjava nesavjesnih opozicionara reagovali su iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Na konferenciji za medije, ministar Šeranić je pojasnio da se obraćaju javnosti kako bi objasnili građanima način funkcionisanja fondova solidarnosti i da demaskiraju gnusne laži Nebojše Drinića.

”Zamislite da imate političara Nebojšu Drinića koji snimi video u kući bolesnog čovjeka gdje govori da se u okviru Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu koristila ista sredstva da bi se plaćala određena privredna aktivnosti, prvenstveno one koje su vezane za rudnik Ljubiju. To je nevjerovatno. Fond solidarnosti Republike Srpske u članu 3. jasno govori šta mu je namjena je usvajao isti taj Nebojša Drinić. On je bio u Skupštini od 2022-24. S druge strane, imate Fond solidarnosti za liječenje djece koji je donesen 2017. godine. Vlada nema uticaj na Upravni odbor ovog Fonda. Ljudi u Upravnom odboru donose rješenja koja se izdaju za bolesnu djecu. Na bazi toga svi građani izdvajaju sredstva za to. O tom Fondu postoje samo pohvale. Taj isti Fond nadzire parlamentarni odbor NSRS na kojem predsjedava predsjednik opozicije”, rekao je Šeranić i poručio da treba podnijeti krivičnu prijavu za širenje dezinformacija.

On ističe da se veliki broj roditelja javio uznemiren zbog toga kako će se rješavati pitanje njihove djece.

”Dva su fonda solidarnosti. Jedan se koristi najčešće za privredne ali i građanske aktivnosti, a drugi koji se koristi za liječenje djece u inostranstvu. Nemojte da nasijedate dragi građani na neistine”, rekao je Šeranić.

Jasminka Vučković, direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, kaže da su se pojavili zahtjevi za oslobađanje od plaćanja 0.25 odsto od plate nakon informacija o Ljubiji koji su bili u rangu kako je bilo na samom osnivanju.

”Ono što je prebolno, zvali su me roditelji djece koja se liječe i koji su bili u panici da će ovaj fond prestati da radi. Mi smo došli do tog nivoa da uz pomoć Fonda solidarnosti dođemo do toga da uputimo dijete na liječenje, porodici platimo putne troškove, da im platimo smještaj u bolnici. Možete zamisliti kakav je strah ušao u te roditelje jer im djeca ponovo trebaju ići na kontrolu ili novu operaciju”, rekla je Vučković.

Šeranić poručuje da će se raditi na pitanju promjene imena fonda da kod građana ne bi dolazilo do nesporazuma, ali ne zbog političara koji koriste ovu situaciju za manipulaciju.

”Vlada će tražiti parlamentarni odbor da ispita ovu situaciju, jer se ne može na ovaj način igrati sa zdravljem građana. Tražićemo da se podnesu prijave i ispita ovaj slučaj”, rekao je Šeranić i objasnio kako se pune ovi fondovi.

”Što se tiče Fonda solidarnosti za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu, ima nekoliko izvora finansiranja. Jedan je svakako doprinos koji svi dobrovoljno prihvatamo da dajemo od naše plate i uplaćuje se u Fond. Koristi se na način da postoji Upravni odbor samog fonda koji odobrava određene vrste liječenja. Što se tiče Fonda solidarnosti Republike Srpske koji je za druge namjene osnovan, to je nekadašnji kompenzacioni fond koji je prerastao u Fond solidarnosti, on se puni iz nekoliko izvora. Bilo da su to budžetska sredstva, kreditna zaduženja, donacije, on se ne puni iz doprinosa. Tu se izdvajaju posebna budžetska sredstva”, objašnjava Šeranić.

On naglašava da ova dva fonda nemaju nikakve veze i da im je jedina poveznica ”solidarnost”.