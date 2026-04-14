Bombu odložio nakon pregovora: Oglasila se policija o drami u Kotor Varošu

Muškarac B.J. iz Kotor Varoša, koji je uhapšen nakon što je bombom prijetio da će ubiti sebe i članove porodice, osumnjičen je za tri krivična djela, saopštila je PU Banjaluka.

Kako navode B.J. se na teret stavljaju nasilje u porodici, nedozvoljeno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

”Lice se sumnjiči da je oko 19 časova u dvorištu porodične kuće u Kotor Varošu aktivirao ručnu bombu ”M75”, tako što je izvukao osigurač i prijetio da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima D.J. je vratio osigurač u ručnu bombu i istu odložilo”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nakon koje će B.J. biti sproveden u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.