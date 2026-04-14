Detalji zločina u Sarajevu: Ubijen sin poznatog muzičkog menadžera

ATV
14.04.2026 12:53

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
U sarajevskom naselju Dobrinja juče je ubijen Adnan Metanović, saznaje portal "Avaza".

Adnan Metanović bio je sin Ruždije Metanovića, muzičkog menadžera i producenta, koji je sarađivao s Tifom.

Podsjećamo, Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine.

Kako su iz MUP-a KS rekli, građani su sumnjali da je riječ samoubistvu, s obzirom da je tijelo pronađeno ispred zgrade i da je djelovalo kao da je skočio sa nje.

Ipak, kasnije su zbog ubistva uhapšene tri osobe i to N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), sve tri iz Sarajeva.

