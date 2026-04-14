Dojave o bombama u više škola, učenici evakuisani

14.04.2026 11:15

Na području Srednjobosanskog kantona danas je zabilježena ozbiljna sigurnosna situacija nakon što je više srednjih škola zaprimilo dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prema prvim informacijama portala Crna-Hronika dojave su stigle školama u Travniku, Bugojnu, Jajcu, Busovači, Donjem Vakufu, Fojnici zbog čega su nadležni odmah reagovali po sigurnosnim protokolima.

Policijski službenici su izašli na teren, dok su KDZ timovi započeli detaljne kontradiverzione preglede na više lokacija. Kako saznajemo, radi se o više srednjih škola na području navedenih opština.

Zbog prijetnji su učenici i nastavno osoblje hitno evakuisani iz školskih objekata, a učenici su nakon toga vraćeni svojim kućama dok traje pregled prostorija

O cijelom slučaju oglasio se i MUP SBK.

Dana 14.04.2026.godine, u 07.25.sati, dežurni operativni PS Donji Vakuf, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor STŠ Donji Vakuf i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi.

Dana 14.04.2026.godine, u 08.07.sati, dežurni operativni PS Travnik, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor MSŠ Travnik i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi , kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 08.40.sati, dežurni operativni PS Bugojno, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da su im se obratili direktori(tri) STŠ/SSŠ i Gimnazije i prijavili da su isti dobili e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni preglede škola. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnim dojavama, kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 09.25.sati, dežurni operativni PS Vitez, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor SŠ Vitez i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi, kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 09.20.sati, dežurni operativni PS Busovača, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor SŠ Busovača i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta izašli su službenici policije koji su pristupili evakuaciji učenike i zaposlenike škole, te vršenju KDZ koji je u toku.

U toku su terenske operativne provjere navoda i u ostalim srednjim školama na području SBK/KSB, da li su isti imali zaprimanje e-mail, sa gore navedenim sadržajem.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na rasvijetljavanju predmetnih prijava, – potvrdio je Muamer Karadža, portparol MUP-a SBK.

