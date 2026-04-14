Dojave o bombama u više škola, učenici evakuisani

Na području Srednjobosanskog kantona danas je zabilježena ozbiljna sigurnosna situacija nakon što je više srednjih škola zaprimilo dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prema prvim informacijama portala Crna-Hronika dojave su stigle školama u Travniku, Bugojnu, Jajcu, Busovači, Donjem Vakufu, Fojnici zbog čega su nadležni odmah reagovali po sigurnosnim protokolima.

Zdravlje Misteriozna bolest ubila 5 ljudi: Imali su ove simptome

Policijski službenici su izašli na teren, dok su KDZ timovi započeli detaljne kontradiverzione preglede na više lokacija. Kako saznajemo, radi se o više srednjih škola na području navedenih opština.

Zbog prijetnji su učenici i nastavno osoblje hitno evakuisani iz školskih objekata, a učenici su nakon toga vraćeni svojim kućama dok traje pregled prostorija

O cijelom slučaju oglasio se i MUP SBK.

Dana 14.04.2026.godine, u 07.25.sati, dežurni operativni PS Donji Vakuf, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor STŠ Donji Vakuf i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi.

Savjeti Kako iskoristiti kuvana jaja nakon Vaskrsa: Ideje za ukusne obroke

Dana 14.04.2026.godine, u 08.07.sati, dežurni operativni PS Travnik, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor MSŠ Travnik i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi , kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 08.40.sati, dežurni operativni PS Bugojno, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da su im se obratili direktori(tri) STŠ/SSŠ i Gimnazije i prijavili da su isti dobili e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Hronika Bježeći od policije iz automobila izbacio pušku

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni preglede škola. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnim dojavama, kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 09.25.sati, dežurni operativni PS Vitez, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor SŠ Vitez i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Po prijavi službenici policije su odmah izašli na lice mjesta i evakuisali učenike i zaposlenike škole, te izvršili kontradiverzioni pregled škole. Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi, kao i u prethodnom slučaju.

Dana 14.04.2026.godine, u 09.20.sati, dežurni operativni PS Busovača, je telefonskim putem obavijestio OKC MUP SBK/KSB Travnik, da im je se obratio direktor SŠ Busovača i prijavio da je isti dobio e-mail poruku „da je u školi postavljena bomba“.

Svijet Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta izašli su službenici policije koji su pristupili evakuaciji učenike i zaposlenike škole, te vršenju KDZ koji je u toku.

U toku su terenske operativne provjere navoda i u ostalim srednjim školama na području SBK/KSB, da li su isti imali zaprimanje e-mail, sa gore navedenim sadržajem.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na rasvijetljavanju predmetnih prijava, – potvrdio je Muamer Karadža, portparol MUP-a SBK.