Bježeći od policije iz automobila izbacio pušku

Bratunačka policija uhapsila je N.J. iz tog grada koji je, s maloljetnikom u vozilu, bježeći od patrole iz auta izbacio pušku M-57 i municiju.

U PU Zvornik navode da je N.J. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja.

Pušku krio u bijeloj vreći

”Policijski službenici su 11. aprila pokušali da zaustave automobil ”mercedes” kojim je upravljao N.J. s kojim se na mjestu suvozača nalazio maloljetnik. Međutim on se nije zaustavio na jasna znak policajaca i nastavio je kretanje. Policajci su krenuli za njim u namjeri da ga zaustave i tom prilikom su uočili da N.J. kroz prozor vozila izbacuje bijelu vreću u kojoj se nalazila puška M-57 i 75 metaka, kalibra 7,62 mm”, saopštila je PU Zvornik.

U pretresu otkrivena marihuana

Po naredbi suda izvršen je pretres stana i automobila koji je koristi N.J i tom prilikom je pronađena i oduzeta manja količina marihuane.

Protiv N.J. će biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i neovlaštena proizvodnja i promet drogom.