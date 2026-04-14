Logo
Large banner

Bježeći od policije iz automobila izbacio pušku

Izvor:

ATV

14.04.2026 10:53

Komentari:

0
Одуезета пушка М-57 и муниција
Foto: PU Zvornik

Bratunačka policija uhapsila je N.J. iz tog grada koji je, s maloljetnikom u vozilu, bježeći od patrole iz auta izbacio pušku M-57 i municiju.

U PU Zvornik navode da je N.J. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja.

Pušku krio u bijeloj vreći

”Policijski službenici su 11. aprila pokušali da zaustave automobil ”mercedes” kojim je upravljao N.J. s kojim se na mjestu suvozača nalazio maloljetnik. Međutim on se nije zaustavio na jasna znak policajaca i nastavio je kretanje. Policajci su krenuli za njim u namjeri da ga zaustave i tom prilikom su uočili da N.J. kroz prozor vozila izbacuje bijelu vreću u kojoj se nalazila puška M-57 i 75 metaka, kalibra 7,62 mm”, saopštila je PU Zvornik.

U pretresu otkrivena marihuana

Po naredbi suda izvršen je pretres stana i automobila koji je koristi N.J i tom prilikom je pronađena i oduzeta manja količina marihuane.

Protiv N.J. će biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

oduzeto oružje

Bratunac

PU Zvornik

bježao od policije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

2 h

0
Пријетио суграђанки путем "Месинџера", па завршио у затвору

Hronika

Prijetio sugrađanki putem "Mesindžera", pa završio u zatvoru

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Oglasila se policija o beživotnom tijelu pronađenom u šahtu

3 h

0
Ужас у Приједору: Пронађено беживотно тијело у шахту код подвожњака

Hronika

Užas u Prijedoru: Pronađeno beživotno tijelo u šahtu kod podvožnjaka

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

32

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner