Užas u Prijedoru: Pronađeno beživotno tijelo u šahtu kod podvožnjaka

Ужас у Приједору: Пронађено беживотно тијело у шахту код подвожњака

Prijedorskoj policiji večeras oko 18.30 časova prijavljeno je da je na području grada u šahtu pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe.

Na lice mjesta odmah su stigli policijski službenici, kao i tri vatrogasca Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su učestvovali u izvlačenju tijela.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje istražne radnje.

Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je da je u toku intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

– Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pronalaska beživotnog tijela – naveli su iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškoj osobi čije je tijelo pronađeno u šahtu neposredno iznad podvožnjaka.

Više informacija očekuje se nakon okončanja uviđaja i identifikacije stradalog.

(InfoPrijedor)

