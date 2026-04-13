Užas u Prijedoru: Pronađeno beživotno tijelo u šahtu kod podvožnjaka

Autor:ATV
Komentari:0
Prijedorskoj policiji večeras oko 18.30 časova prijavljeno je da je na području grada u šahtu pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe.
Na lice mjesta odmah su stigli policijski službenici, kao i tri vatrogasca Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su učestvovali u izvlačenju tijela.
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje istražne radnje.
Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je da je u toku intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
– Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pronalaska beživotnog tijela – naveli su iz policije.
Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškoj osobi čije je tijelo pronađeno u šahtu neposredno iznad podvožnjaka.
Više informacija očekuje se nakon okončanja uviđaja i identifikacije stradalog.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
11
21
59
21
46
21
37
21
01
Trenutno na programu