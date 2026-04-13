Logo
Large banner

Prijeti li Evropi nestašica avionskog goriva?

Autor:

Branka Dakić
13.04.2026 19:31

Komentari:

0
Авион
Foto: Pexels

Visoke cijene avionskog goriva mogle bi prizemljiti veliki broj aviona u Evropi, a zbog zatvaranja Ormuskog moreuza Evropa bi se već u naredne tri sedmice mogla suočiti i sa nestašicom kerozina. Iz skandinavska avio-kompanija „SAS“ saopštili su da će u ovom mjesecu otkazati najmanje 1.000 letova.

Pojedine evropske avio-kompanije već su obustavile letove ili povećale cijene karata, a neki od italijanskih aerodroma upozoravaju na ograničenja u točenju goriva za avione. Neminovno je da u narednom periodu možemo očekivati otkazivanje ili čak ukidanje letova, kao i rast cijena karata.

„U narednih mesec dana ćemo videti poskupljenja, vezano za poskupljenja goriva. To se neće preliti odmah na avio karte. Velika većina ovih većih avio kompanija je uvela doplate za avio-gorivo, koje se kreću oko 20 evra za evropske destinacije do 100 evra za interkontinentalne“, rekao je Petar Vujinović, urednik Vazduhoplovnog portala „Tango Siks“.

Cijena avionskog goriva u Evropi protekle sedmice dostigla je rekordnih 1.838 dolara po toni. Prije početka rata bila je 831 dolar po toni. U Aerodromima Republike Srpske kažu da trenutno nemaju problema u avio-saobraćaju, a ni sa snabdjevenošću kerozinom, ali svjesni su da je teško za očekivati da će ih kriza zaobići.

„Rast cijena goriva povećava operativne troškove prevoznika koji će takve pritiske u pravilu kompenzovati kroz dva osnovna mehanizma, povećanjem cijena karata ili kroz zahtjeve za dodatnim subvencijama. U ovim okolnostima može doći do prilagođavanja mreže letova, pri čemu su manji aerodromi posebno osjetljivi na smanjenje frekvencija, naročito u segmentu niskotarifnog saobraćaja“, rekao je Dejan Novarlić, rukovodilac Odjeljenja za opslugu i prihvat vazduhoplova u Aerodromima Republike Srpske.

Zalihe za april nisu upitne, ali već bi u maju i tokom ljeta mogle biti, upozoravaju stručnjaci. Sve i kada bi ovog momenta došlo do stabilizacije cijena , trebalo bi nekoliko mjeseci da se situacija stabilizuje.

„Što se tiče avio saobraćaja, za razliku od drumskog, vi ne možete očekivati da će neki vazduhoplovni aerodrom da napuni svoje kapacitete, odnosno rezervoare pune, kao što to možete u drumskom prevozu, jer sve to utiče na operativne troškove leta, da morate voditi računa na ne pretovarite vazduhoplov sa nepotrebnom kilažom. Dakle, morate optimalno da planirate količinu goriva, a to usložnjava pitanje kako uopšte očekivati da li ćete na nekoj destinaciji imati sigurno snabdijevanje ili ne“, rekao je Zoran Injac, univerzitetski profesor.

Vazdušni saobraćaj doprinosi bruto društvenom proizvodu evropskih kompanija sa 851 milijardom evra. Zato iz Međunarodnog savjeta aerodroma, koji broji više od 600 aerodroma, pozivaju Brisel na hitno praćenje raspoloživosti avionskog goriva, jer bi posljedice nestašice mogle biti katastrofalne, ne samo za ljude, već i za transport roba i usluga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aerodrom

Banjaluka

Evropa

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Suspendovan KK Partizan?

20

58

Za Strijelca je počela nedjelja velikih promjena

20

55

Drama u Kotor Varošu: Muškarac prijetio bombom, policija ga savladala

20

40

Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

20

33

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner