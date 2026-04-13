Cijene stanova skočile za skoro 65 odsto

Cijene stanova u Evropskoj uniji nadalje rastu, a za jednu deceniju skočile su za skoro 65 odsto, navodi se u danas objavljenom izvještaju Evrostata.

Tržište nekretnina u Evropskoj uniji zabeležilo je značajan rast u četvrtom kvartalu 2025. godine, pri čemu su cijene stanova skočile za 5,5 odsto, dok su stanarine porasle za 3,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Trend poskupljenja nastavljen je i na kvartalnom nivou, pa su nekretnine u odnosu na treće tromesječje 2025. godine skuplje za 0,8 odsto, a stanarine za 0,6 odsto.

U periodu od 2015. do trećeg kvartala 2025. godine, cijene stanova u Evropskoj uniji su u prosjeku porasle za čak 64,9 odsto, dok je zakup poskupio za 21,8 odsto.

Na nivou pojedinačnih država, cijene stanova od 2015. do četvrtog kvartala 2025. rasle su brže od stanarina u čak 25 zemalja članica Evropske unije.

Mađarska se izdvaja kao apsolutni rekorder po poskupljenju, pošto su cijene stanova u toj zemlji od 2015. porasle za čak 290 odsto, sledi Portugalija uz poskupljenje od 180 odsto, Litvanija 168 odsto i Bugarska 157 odsto.

Izuzetak na mapi Evrope predstavlja Finska, jedina zemlja Unije u kojoj su cijene nekretnina danas niže nego prije deset godina, odnosno blago su pale za tri odsto.

U pomenutom periodu je porast stanarina zabilježen u svim članicama Evropske unije, a situacija je takođe najteža u Mađarskoj, gdje su kirije više nego udvostručene, odnosno skočile su za 109 odsto.

Visok porast troškova stanovanja zabeležen je i u Litvaniji, gdje su stanari suočeni sa poskupljenjima od 88 odsto, kao i u Irskoj i Poljskoj, gdje su kirije porasle za po 76 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

(B92)