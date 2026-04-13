Fudbaler ubijen hicem u glavu

13.04.2026 10:08

Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Fudbaler Berekum Čelsija Dominik Frimpong, ubijen je u nedjelju naveče nakon što su naoružani razbojnici presreli i izrešetali klupski autobus prilikom povratka sa gostovanja.

Prema izvještaju Fudbalskog saveza Gane (GFA), tragedija se dogodila tokom povratka ekipe sa utakmice protiv Samarteksa. Napadači su otvorili vatru u trenutku kada je vozač pokušao okrenuti vozilo kako bi izbjegao zasjedu. Jedan od hitaca pogodio je Frimponga direktno u glavu, a nesrećni sportista je nedugo zatim preminuo u bolnici.

Povodom ovog zločina, Fudbalski savez Gane uputio je zvanično saopštenje:

"Sa velikim šokom i tugom primili smo vijest o smrti Dominika Frimponga. Ovaj tragični incident potresao je čitavu sportsku javnost. Izražavamo najdublje saučešće porodici, saigračima i upravi Berekum Čelsija u ovim teškim trenucima", navodi se u poruci koju prenosi Reuters.

