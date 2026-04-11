Tuga u srpskom klubu: Umro Ivan Babić

11.04.2026 20:19

Foto: Tanjug/AP

Fudbalski klub Torlak je saopštio da je preminuo Ivan Babić (47) poslije duge i teške bolesti. Babić je bio dugogodišnji član ovog kluba.

Tokom karijere je branio za ovaj klub, bio je kapiten ekipe, a takođe je bio član i veteranske selekcije.

U posljednjih nekoliko godina je bio član uprave kluba, a bio je zadužen za omladinsku školu.

Klub se oglasio zvaničnim saopštenjem povodom smrti Ivana Babića, piše Sportal.

"Sa velikim bolom i tugom, obavještavamo vas da je naš član Uprave Ivan Babić preminuo poslije duge i teške bolesti. Ivan je bio dugogodišnji i istaknuti član našeg kluba. Godinama je bio prvi golman našeg prvog tima, kapiten, zatim i golman veteranske selekcije, a posljednjih par godina član Uprave kluba zadužen za rad naše omladinske škole", navode iz Kluba i dodaju:

"Uvijek nasmijan, omiljen u društvu, odličan sin, otac, suprug, brat… Zauvijek će ostati u našim srcima. Sahrana našeg dragog Ivana obaviće se u ponedjeljak 13. aprila u 13:30 na Kumodraškom groblju, a opelo počinje u 12:30 u crkvi Sv. Trojice u Kumodražu. Njegovoj porodici FK Torlak ovim putem želi da izrazi najiskrenije saučešće", objavio je FK Torlak.

Umro Ivan Babić

Џеко на опоравку у Београду доживио велико изненађење

Стефанос Борбокис чувени фудбалер ПАОК-а преминуо 2026. године

Марко Арнаутовић иде у пензију

