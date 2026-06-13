Od ponedjeljka probni popis poljoprivrede u Srpskoj

Probni popis poljoprivrede u Republici Srpskoj biće proveden od ponedjeljka do petka, od 15. do 19. juna, na području tri naseljena mjesta grada Bijeljina - Novi, Donji Dragaljevac i Mala Obarska, a obuhvatiće oko 250 poljoprivrednih domaćinstava, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Biće prikupljani podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju poljoprivrednog zemljišta, usjevima, voćnjacima i vinogradima, stočnom fondu, poljoprivrednoj mehanizaciji, radnoj snazi, objektima, organskoj proizvodnji i drugim relevantnim obilježjima koji su značajni poljoprivredu.

Rezultati probnog popisa neće biti objavljivani, a koristiće se isključivo za testiranje popisnih procedura, ocjenu kvaliteta prikupljenih informacija i unapređenje metodologije i organizacije budućeg popisa.

Iz Zavoda su apelovali da poljoprivredna domaćinstva obuhvaćena probnim popisom prime popisivače i davanjem tačnih i potpunih odgovora doprinesu uspješnoj realizaciji ove važne aktivnosti.

Probni popis organizuje se u okviru Projekta podrške popisu poljoprivrede u BiH s ciljem testiranja metodoloških, organizacionih i tehničkih rješenja koja će biti korištena prilikom sprovođenja budućeg popisa poljoprivrede.

Iz Zavoda za statistiku su naveli da popis poljoprivrede predstavlja jedno od najznačajnijih statističkih istraživanja u statističkom sistemu Republike Srpske i BiH jer obezbjeđuje sveobuhvatne i pouzdane podatke o strukturi poljoprivrede i stanju u ovom izuzetno važnom sektoru.

Popisivanje će sprovoditi posebno obučeni popisivači, koji će podatke prikupljati direktnim razgovorom sa članovima poljoprivrednih domaćinstava i unositi ih u elektronske upitnike korištenjem prenosivih računara.

Popisivači će posjedovati odgovarajuće akreditacije Republičkog zavoda za statistiku.

"Svi podaci prikupljeni tokom probnog popisa koristiće se isključivo u statističke svrhe i biće zaštićeni u skladu sa odredbama Zakona o statistici Republike Srpske", naveli su iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.