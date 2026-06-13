Novaković: Auto-put Bijeljina-Brčko je put ostanka, razvoja i povezivanja srpskog naroda

Početak radova na auto-putu Bijeljina–Brčko predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih događaja za Semberiju, Majevicu i cijeli sjeveroistočni dio Republike Srpske, istakao je Žarko Novaković, direktor RiTe Ugljevik i potpredsjednik OO SNSD Ugljevik.

"Ovaj projekat nije samo nova saobraćajnica. To je nova razvojna šansa ne samo za svaki grad, svaku opštinu i selo kroz koje će prolaziti budući koridor, već i za Ugljevik i sve koji će s auto-putem biti povezani. Bolja povezanost znači više investicija, nova radna mjesta, brži protok roba, veće mogućnosti za privredu, ali prije svega sigurniju i izvjesniju budućnost za ljude koji ovdje žive.

Kao čovjek koji je rođen u ovom kraju, koji je ovdje završio školu, zasnovao porodicu i odlučio da svoj život i karijeru gradi u Ugljeviku, posebno osjećam značaj svakog projekta koji našem kraju donosi razvoj", rekao je on.

Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da on dodatno učvršćuje veze Republike Srpske i Srbije, ističe Novaković.

"Svaki novi kilometar moderne saobraćajne infrastrukture između naših krajeva znači više susreta, više saradnje, više privrednih mogućnosti i snažnije nacionalno jedinstvo našeg naroda sa obje strane Drine.

Drina nikada nije bila granica među Srbima. Ona je vijekovima bila rijeka koja spaja isti narod, istu kulturu, istoriju i tradiciju. Zato je svaki novi most, svaki novi put i svaki novi koridor koji povezuje Republiku Srpsku i Srbiju ulaganje u zajedničku budućnost. Dok bi neki željeli da Drinu posmatraju kao liniju razdvajanja, mi je vidimo kao najljepšu sponu srpskog naroda i simbol našeg jedinstva", rekao je Novaković.

Srpska danas pokazuje da ima snagu da realizuje velike projekte koji ostaju generacijama, kaže Novaković

"Posebno je važno što se ovim projektom dodatno povezuju naši krajevi i stvaraju pretpostavke za ravnomjerniji razvoj cijelog regiona. Majevica je decenijama davala mnogo Republici Srpskoj i zaslužuje infrastrukturu koja će omogućiti njen puni razvojni potencijal.

Republika Srpska danas pokazuje da ima snagu da realizuje velike projekte koji ostaju generacijama. Auto-put Bijeljina-Brčko nije samo put koji povezuje mjesta na karti. To je put koji povezuje ljude, porodice, privredu i budućnost našeg kraja", rekao je on.