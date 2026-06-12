Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 47. kolu

Loto rezultati 47. kola, koje je izvučeno 12.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 27, 7, 29, 15, 28, 2, 18

Loto 7/39 rezultati, 47. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 700.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 7, 15, 18, 27, 28, 29

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 47. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.160.000 KM, izvučeni su brojevi: 3, 7, 8, 11, 19, 21, 25

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 47. kolo

Džoker igra u 47. kolu iznosila je 960.000 KM, izvučeni su brojevi: 3, 8, 3, 0, 9, 6

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.