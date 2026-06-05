Loto igrač iz Srpske među četvoricom srećnika

U 45. kolu igre Loto nije izvučena sedmica vrijedna 600.000 konvertibilnih maraka, ali su četiri igrača osvojila šestice.

Šest pogodaka na tiketu njima je donijelo po 11.990 maraka.

Inače, Loto zajedno organizuju Lutrije Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Da podsjetimo, u ovom kolu su izvučeni brojevi 23, 1, 29, 10, 8, 6 i 28.

Nije bilo glavnih dobitaka ni u igrama Loto plus i Džoker, ali je jedan igrač doživio situaciju za srčani udar, o čemu detaljno možete pročitati na linku u nastavku.