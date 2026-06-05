Loto igrač iz Srpske među četvoricom srećnika

Autor:ATV
Komentari:0
U 45. kolu igre Loto nije izvučena sedmica vrijedna 600.000 konvertibilnih maraka, ali su četiri igrača osvojila šestice.
Šest pogodaka na tiketu njima je donijelo po 11.990 maraka.
Inače, Loto zajedno organizuju Lutrije Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.
Da podsjetimo, u ovom kolu su izvučeni brojevi 23, 1, 29, 10, 8, 6 i 28.
Nije bilo glavnih dobitaka ni u igrama Loto plus i Džoker, ali je jedan igrač doživio situaciju za srčani udar, o čemu detaljno možete pročitati na linku u nastavku.
Društvo
Situacija za srčani: Izvučeni Loto brojevi u 45. kolu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
21
18
21
11
20
54
20
51
20
46
Trenutno na programu