Obilježen Međunarodni dan zaštite okoline sa najmlađima

Povodom svjetskog dana zaštite okoline, organizovana je radionica za mališane iz banjalučkih vrtića "Bambi“ i "Zvončica“ u Botaničkoj bašti Univerzitetskog grada.

Mališani su proveli dan sadeći, te tako postali saveznici u očuvanju prirode.

Klimatske promjene sve snažnije utiču na društvo i privredu, predstavljaju jedan od najznačajnijih izazova za prirodu i ekosistem.

Ljubav prema prirodi se rađa od malih nogu, a primjer za to su Kristijan i Jana koji su učestvovali u radionici posvećenoj očuvanju životne sredine i razvijanju ekološke svijesti.

Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti u saradnji sa resornim ministarstvom i vladom sprovodi projekte iz oblasti sufinansiranja projekata kako lokalnim zajednicama, komunalnim preduzećima tako i projektima nevladinog sektora.

"Jer upravo je najznačajnije da se počne tako od malih nogu, da se uče djeca zaštiti prirode, ono što je evidentno i prisutno danas to vide i naša djeca, da su klimatske promjene aktuelne, da se nešto dešava da cu promjene značajne i vidljive i treba akciju preduzeti odmah", kaže Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

"Jer upravo bitno je da bismo u datom trenutku imali generaciju ljudi koja vodi računa o zaštiti životne sredine, bitno je da ih edukujemo od malih nogu kroz vrtić, osnovno i srednjoškolskog obrazovanje", rekao je Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske.

Jedan od današnjih ekoloških rizika za zdravlje i životnu sredinu jeste zagađenje vazduha, sa akcentom u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, devet od deset ljudi na zemlji udiše zagađen vazduh, a godišnje sedam miliona ljudi širom svijeta prerano umire zbog zagađenog vazduha.