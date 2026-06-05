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Završena rekonstrukcija dionice brzog puta kod Banjaluke

Autor:

ATV
05.06.2026 15:15

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Колона на брзој цести према Бањалуци
Foto: Viber/Patrole-radari

Radovi na obnovi magistralnog puta MI-101, Klašnice-Šargovac-Banjaluka, poznatog kao brza cesta, odvijaju se predviđenom dinamikom.

Danas, 5. juna, završeni su poslovi na rehabilitaciji jedne dionice ovog puta koji su započeti 13. maja.

Potvrdili su to za "Nezavisne" iz Puteva Republike Srpske dodajući da će sa poslom nastaviti već u ponedjeljak, 8. juna.

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"Podsjećamo da je rekonstrukcija prve dionice u dužini od šest kilometara počela 11. oktobra 2025. godine i da je obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina i prateće infrastrukture, te frezanje habajućeg sloja asfalta i izradu novog završnog sloja asfalta. Rekonstruisani dio saobraćajnice pušten je u saobraćaj 21. novembra 2025. godine", naveli su oni.

Kako dodaju, dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluke do Klašnica, po dvije trake u oba smjera.

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"Investicija je vrijedna 12 miliona KM i u potpunosti se finansira iz sredstava Javnog preduzeća ‘Putevi Republike Srpske", ističu oni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

brza cesta

Banjaluka

Klašnice

Putevi Republike Srpske

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