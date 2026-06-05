Počinje isplata penzije u FBiH

U Federaciji BiH /FBiH/ danas počinje isplata penzija za maj, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzije za maj primiće ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je potrebno 355,7 miliona KM.

Najniža penzija iznosi 666 KM, zagarantovana 795 KM, dok je najviša 3.333 KM.

Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara osnovica za najnižu penziju je 724 KM.

Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara je 651 KM.

Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 KM, prenosi Srna.