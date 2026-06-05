Petrovski post 2026: Kada počinje i koliko traje

Petrovski post 2026. godine počinje u ponedjeljak, 8. juna. Ovaj post u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) poznat je i kao Apostolski post, jer je posvećen Svetim apostolima Petru i Pavlu.

Post počinje prvog ponedjeljka nakon Duhovske nedjelje, a završava se na praznik Svetih apostola Petra i Pavla – 12. jula.

Šta je Petrovski (Apostolski) post?

Petrovski post je jedan od četiri velika posta u pravoslavnom kalendaru. Njegov smisao nije samo u odricanju od hrane, već prije svega u:

duhovnom očišćenju

molitvi

pokajanju

uzdržavanju od loših misli, riječi i djela

Trajanje Petrovskog posta

Početak posta je pokretan, jer zavisi od datuma Vaskrsa, dok je kraj uvijek isti.

Post može trajati:

najkraće: 8 dana (jedna sedmica i jedan dan)

najduže: oko 6 sedmica

Pravila ishrane tokom Petrovskog posta

Iako je suština posta duhovna, postoje i pravila ishrane:

Zabranjeno je:

meso

bijeli mrs

jaja

Dozvoljeno je:

riba

vino

ulje

Posebna pravila:

srijeda i petak se poste na vodi

dan uoči Petrovdana je strog post

ako taj dan padne u subotu ili nedjelju, dozvoljeno je ulje

Duhovna praksa tokom posta

U pravoslavnoj tradiciji naglašava se i molitveni život. Otac Tadej je savjetovao da se često ponavlja kratka molitva:

„Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me.“

Vjeruje se da redovno ponavljanje ove molitve, uz post i vjeru, doprinosi unutrašnjem miru i smirenju duše.

Značenje Petrovskog posta

Ovaj post priprema vjernike za praznik Svetih apostola i simbolizuje: jačanje vjere, duhovnu disciplinu, zahvalnost i smirenje i povezanost sa apostolskim predanjem.