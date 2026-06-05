Petrovski post 2026: Kada počinje i koliko traje

Autor:ATV
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Petrovski post 2026. godine počinje u ponedjeljak, 8. juna. Ovaj post u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) poznat je i kao Apostolski post, jer je posvećen Svetim apostolima Petru i Pavlu.
Post počinje prvog ponedjeljka nakon Duhovske nedjelje, a završava se na praznik Svetih apostola Petra i Pavla – 12. jula.
Petrovski post je jedan od četiri velika posta u pravoslavnom kalendaru. Njegov smisao nije samo u odricanju od hrane, već prije svega u:
duhovnom očišćenju
molitvi
pokajanju
uzdržavanju od loših misli, riječi i djela
Početak posta je pokretan, jer zavisi od datuma Vaskrsa, dok je kraj uvijek isti.
najkraće: 8 dana (jedna sedmica i jedan dan)
najduže: oko 6 sedmica
Iako je suština posta duhovna, postoje i pravila ishrane:
Zabranjeno je:
meso
bijeli mrs
jaja
Dozvoljeno je:
riba
vino
ulje
srijeda i petak se poste na vodi
dan uoči Petrovdana je strog post
ako taj dan padne u subotu ili nedjelju, dozvoljeno je ulje
U pravoslavnoj tradiciji naglašava se i molitveni život. Otac Tadej je savjetovao da se često ponavlja kratka molitva:
„Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me.“
Vjeruje se da redovno ponavljanje ove molitve, uz post i vjeru, doprinosi unutrašnjem miru i smirenju duše.
Ovaj post priprema vjernike za praznik Svetih apostola i simbolizuje: jačanje vjere, duhovnu disciplinu, zahvalnost i smirenje i povezanost sa apostolskim predanjem.
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