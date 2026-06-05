Danas brojne ulice i naselja u Banjaluci bez električne energije

Autor:ATV
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Kako navodi "Elektrokrajina" Banjaluka, bez struje od 9 do 12 časova ostaje dio ulice Bulevar srpske vojske br. 15.
Od 9 do 14 časova električnu energiju neće imati dijelovi ulica Jovana Raškovića i Isaije Mitrovića.
U periodu od 9 do 10: 30 časova struje neće biti u više dijelova naselja Bukvalek, Banušići, Vukliševići, Sladojevići, Kola centar, Plavšići, Konatari, Sutrašnjica i Zelenci.
Radovi Elektorprenosa gase struju u periodu od 10 do 12 časova u dijelovima naselja Desna Novoselija, Karanovac i Ljubačevo.
Od 12 do 13.30 struje neće biti ni u dijelovima naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune.
Uređenje mjernog mjesta izvršavaće se od 9.30 do 12.20, te u tom periodu neće biti struje.
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