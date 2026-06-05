Dnevni horoskop za 5. jun: Jarac pronalazi ljubavni mir, jedan znak dobija novac koji nije očekivao

Ovan

Posao: Dan donosi priliku da završite nešto što vas već dugo opterećuje. Ljubav: Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Bik

Posao: Finansijska situacija se postepeno popravlja, a moguć je i manji neočekivani priliv novca. Ljubav: Partner će cijeniti vašu iskrenost više nego velike gestove. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Blizanci

Posao: Vaša snalažljivost danas dolazi do izražaja i ostavlja dobar utisak na nadređene. Ljubav: Neko pokušava da privuče vašu pažnju, ali vi još niste sigurni šta želite. Zdravlje: Moguća je prolazna nervoza.

Rak

Posao: Stiže vam informacija koja može promijeniti planove za naredni period. Ljubav: Emotivni odnos ulazi u mirniju i stabilniju fazu. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora, prenosi Mondo

Lav

Posao: Očekuje vas važan razgovor koji bi mogao da utiče na buduće poslovne korake. Ljubav: Privlačite pažnju gd‌je god da se pojavite, a komplimenti vam prijaju. Zdravlje: Dobro se osjećate i puni ste energije.

D‌jevica

Posao: Danas ćete uspješno riješiti nesporazum koji je usporavao posao. Ljubav: Ne insistirajte da sve bude po vašem planu. Zdravlje: Moguća je napetost zbog previše obaveza.

Vaga

Posao: Saradnja sa jednom osobom donosi bolje rezultate nego što ste očekivali. Ljubav: Lijep gest partnera vraća osmijeh na lice. Zdravlje: Prijao bi vam kraći odmor.

Škorpija

Posao: Dan je povoljan za donošenje odluka koje ste dugo odlagali. Ljubav: Neko iz vaše blizine pokazuje više emocija nego ranije. Zdravlje: Povedite računa o kvalitetu sna.

Strijelac

Posao: Vaš optimizam pomaže vam da prevaziđete prepreku koja je d‌jelovala ozbiljno. Ljubav: Moguć je zanimljiv susret tokom putovanja ili izlaska. Zdravlje: Više boravite na svežem vazduhu.

Jarac

Posao: Završavate važan zadatak i dobijate priznanje za trud. Ljubav: Iskren razgovor rješava nedoumicu koja vas muči već neko vreme. Zdravlje: Potrebno je više opuštanja.

Vodolija

Posao: Neočekivani poziv mogao bi da vam otvori novu poslovnu mogućnost. Ljubav: Slobodne Vodolije očekuje interesantan susret. Zdravlje: Osetljivost na promjene vremena.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka dobrom rješenju, čak i kada drugi sumnjaju u njega. Ljubav: Dan je povoljan za iskazivanje emocija i pomirenja. Zdravlje: Potrebno vam je više kvalitetnog sna.